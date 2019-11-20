с чего всё началось

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

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