Футбол
РБКУЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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с чего всё началось
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Газета.Ruвчера в 13:58
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УЕФА открыл дело против Бельгии из-за неправильной футболки Бояты в игре с Россией
Sports.ruвчера в 14:00
Бельгии грозят санкции от УЕФА за то, что Боята вышел под чужой фамилией в матче с Россией
Sport24.ruвчера в 14:29
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