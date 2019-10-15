Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУЕФА открыл дело в отношении сборной Турции

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Турецкой футбольной федерации по итогам матчей сборной Турции против команд Франции и Албании в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает пресс-служба союза.
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Роксана Марасиняню
Я бы хотела поблагодарить Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время прошедшего матча. Однако турецкие футболисты испортили все эти усилия, показав воинской приветствие. Такое поведение противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.
— Роксана Марасиняню, французская пловчихаГазета.Ru 05:31

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