с чего всё началось

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл портал, где болельщики могут вернуть деньги за билеты на матчи перенесенного чемпионата Европы 2020 года.

УЕФА открыл портал для возврата билетов на перенесенный Евро-2020

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