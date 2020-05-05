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Матч ТВУЕФА открыл портал для возврата билетов на перенесенный Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл портал, где болельщики могут вернуть деньги за билеты на матчи перенесенного чемпионата Европы 2020 года.
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с чего всё началось
Специальный портал по возврату билетов на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, который был перенесен на 2021 год, начал работу, сообщается на сайте организации.РИА Новости10:14
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