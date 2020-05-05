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Матч ТВМатч ТВУЕФА открыл портал для возврата билетов на перенесенный Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл портал, где болельщики могут вернуть деньги за билеты на матчи перенесенного чемпионата Европы 2020 года.
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с чего всё началось
Специальный портал по возврату билетов на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, который был перенесен на 2021 год, начал работу, сообщается на сайте
 организации.
РИА Новости10:14

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УЕФА начал процесс возврата денег за билеты на матчи Евро-2020

Soccer.ru12:12

Портал по возврату билетов на матчи ЕВРО-2020 начал работу

РИА Новости10:14

Начал работу портал по возврату билетов на Евро-2020

Спорт-Экспресс11:09

УЕФА открыл портал для возврата билетов на перенесенный Евро-2020

Матч ТВ11:08

УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020

Интерфакс-Спорт10:22

УЕФА открыл портал возврата денег за билеты на Евро-2020

Спорт день за днем11:53

Начал работу портал УЕФА по возврату билетов на матчи Евро-2020

Sport24.ru10:08
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