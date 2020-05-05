Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportУЕФА запустил портал по возврату билетов на матчи Евро-2020

УЕФА запустил спецпортал по возврату билетов на игры Евро-2020. Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год в связи с эпидемией коронавируса.
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Специальный портал по возврату билетов на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, который был перенесен на 2021 год, начал работу, сообщается на сайте
 организации.
РИА Новости10:14

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УЕФА начал процесс возврата денег за билеты на матчи Евро-2020

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УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020

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Начал работу портал по возврату билетов на Евро-2020

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:45, Ашберн
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