с чего всё началось

УЕФА запустил спецпортал по возврату билетов на игры Евро-2020. Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год в связи с эпидемией коронавируса.

УЕФА запустил портал по возврату билетов на матчи Евро-2020

Спорт день за днем

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Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K

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Футбол «Ливерпуль» берет паузу в переговорах о трансфере Вернера Сегодня, 5 мая, The Guardian сообщил о том, что «Ливерпулю» необходимо больше времени, чтобы принять решение о том, стоит ли оформлять официальный запрос на трансфер форварда Тимо Вернера.

Общество В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. 1,6K