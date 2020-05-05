Коронавирус
ProstoProSportУЕФА запустил портал по возврату билетов на матчи Евро-2020
УЕФА запустил спецпортал по возврату билетов на игры Евро-2020. Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год в связи с эпидемией коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Специальный портал по возврату билетов на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, который был перенесен на 2021 год, начал работу, сообщается на сайте организации.РИА Новости10:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество
Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Европейско-Азиатские новости 10:57
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
Российская газета 08:45
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью
Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
Хоккей
The Hockey Writers назвал 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Североамериканский портал The Hockey Writers представил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), всего в список вошли 50 человек.
РБК 03 мая в 13:31
Происшествия
Коронавирус на Кубани подтвердили еще у 97 человек
В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 выявили ещё у 97 человек.
За рулем Кубань 03:49
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Общество
Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море
Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
Газета.Ru 06:31
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Здоровье
Томенко попросил безвозмездной поддержки для алтайских санаториев
Губернатор предложил выдавать кредиты по минимальной или нулевой ставке Глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания рабочей группы Госсовета России попросил российские власти расширить меры поддержки санаторным организациям, которые вынуждены простаивать уже второй месяц из-за пандемии коронавируса.
АМИТЕЛ 11:47
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит получил новый контракт
Один из самых высокооплачиваемых и популярных артистов современного Востока Бурак Озчивит заключил новый контракт на баснословную сумму.
Родной город 03 мая в 06:11
Общество
Минкомсвязи предложило подписывать документы через «Госуслуги»
Минкомсвязи предложило начать эксперимент по использованию Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), использующейся на портале «Госуслуги», для совершения сделок и подписания документов для трудоустройства.
Ведомости 07:45
Наука
Создано способное победить коронавирус антитело
Lenta.ru 07:14
Экономика
Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни
Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
REGNUM 05:37
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Футбол
Александр Кокорин призвал футболистов РПЛ помочь больной девочке
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин обратился к игрокам Российской Премьер-Лиги с просьбой финансово помочь девочке из Северной Осетии Арнелле Персаевой, которой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия».
Чемпионат 09:34
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
Здоровье
Эксперты отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
Медики обнаружили, что у заболевших коронавирусом есть характерный симптом, его уже назвали «счастливой гипоксией».
МедиаПоток 06:16
Футбол
«Велес» намерен играть в ФНЛ с бюджетом в 120 миллионов рублей
По данным matchtv.ru, московский «Велес» в следующем сезоне планирует выступать в ФНЛ с бюджетом в 110-120 миллионов рублей.
Матч ТВ 11:05
Футбол
«Ливерпуль» берет паузу в переговорах о трансфере Вернера
Сегодня, 5 мая, The Guardian сообщил о том, что «Ливерпулю» необходимо больше времени, чтобы принять решение о том, стоит ли оформлять официальный запрос на трансфер форварда Тимо Вернера.
ГЛАС.RU вчера в 23:24
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Общество
В Югре вводится обязательный масочный режим
Ханты-Мансийск, 5 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Югре вводится масочный режим.
REGNUM 09:13
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Рейс «Аэрофлота» вывез из Антальи в Ростов 160 россиян
160 туристов отправлено во вторник вывозным рейсом "Аэрофлота" из Турции в Россию.
Панорама Ростова-на-Дону 12:38