Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУЕФА: пандемия не повлияет на запуск третьего европейского турнира

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на запуск третьего европейского клубного футбольного турнира. В 2018 году исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира в цикле 2021-2024 годов.
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Пандемия не повлияет на запуск третьего европейского турнира — глава УЕФА

REGNUM02:47

Глава УЕФА готов поспорить на $1 млн, что ЕВРО состоится в 2021 году

РИА Новости02:22

УЕФА не планирует отказываться от Лиги Конференций

Soccer.ru02:19

Глава УЕФА заявил, что пандемия не повлияет на запуск третьего еврокубкового турнира

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Коронавирус не помешает запуску третьего европейского турнира — УЕФА

ИА Красная Весна01:16

Глава УЕФА: Готов поспорить на миллион долларов, что Евро пройдет в 2021 году

МИР 24вчера в 19:59
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

BFM.ru вчера в 10:39
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе

Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
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Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

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Общество

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Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru вчера в 09:09
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Общество

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК вчера в 23:00
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Общество

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Коммерсантъ вчера в 20:17
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Шоу-бизнес

СМИ узнали, на каких условиях разводятся Джиган и Прилучный

Жена Джигана Оксана Самойлова добивается в суде, чтобы алименты бывшего мужа составили максимальные 50% после развода.
News.ru 02:14
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Здоровье

На Южном Урале число жертв пандемии достигло 22

Число жертв пандемии в Челябинской области достигло 22.
Российская газета вчера в 02:17
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Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
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Происшествия

На Урале погиб ребенок, играя с друзьями в «собачью смерть»

По предварительной версии, мальчик играл с друзьями в так называемую «собачью смерть».
7 новостей 02:30
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 18 мая в 05:41
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Общество

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На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Здоровье

Эффективность препарата Avigan для лечения COVID-19 проверили в Японии

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Коммерсантъ вчера в 12:48
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Общество

Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
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Политика

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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Общество

В Волгоградской области заработал масочный режим

В Волгоградской области заработал масочный режим. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

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Санкт-Петербург, 19 мая 2020, 19:51 — REGNUM В Смольном 18 мая назначен новый председатель комитета по транспорту.
REGNUM вчера в 12:51
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Общество

Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

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Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
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Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
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Общество

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Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи.
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