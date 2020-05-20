Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на запуск третьего европейского клубного футбольного турнира. В 2018 году исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира в цикле 2021-2024 годов.

УЕФА: пандемия не повлияет на запуск третьего европейского турнира

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