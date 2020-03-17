Коронавирус

ИзвестияИзвестияУЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает футбольный союз Норвегии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Евро-2020 перенесли на 2021 год

Чемпионат08:24

УЕФА решил перенести Евро-2020 на следующий год

ProstoProSport08:38

Чемпионат Европы не пережил коронавирус

Коммерсантъ09:20

Евро-2020 перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Sports.ru08:24

УЕФА перенесет Евро-2020 на лето 2021 года из-за коронавируса

Матч ТВ08:31

На специальном совещании УЕФА предложил перенести чемпионат Европы-2020

BetOn07:10

Товарищеские матчи и встречи плей-офф Евро-2020 перенесли на июнь

Спорт-Экспресс10:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика

Россия приостановила оформление виз для иностранцев

Все дипломатические представительства и консульские учреждения перестанут принимать документы, оформлять и выдавать визы, в том числе и электронные.
Новая газета 09:19
Футбол

УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы—2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
Чемпионат 08:47
Политика

Путин посетил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин днем во вторник посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который был создан для сбора и проверки информации, связанной с распространением инфекции, а также налаживания связи региональных властей с населением, сообщает агентство ТАСС.
РБК 08:02
Политика

Путин призвал наращивать количество средств индивидуальной защиты

Необходимо наращивать количество средств индивидуальной защиты в связи с распространением коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 10:01
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии солидарности в Европе

Запрет на экспорт медикаментов и оборудования из Европейского союза, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса, показал отсутствие европейской солидарности.
Политическая Экспертиза 15 марта в 19:15
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Армия и оружие

Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море

Российская газета вчера в 08:40
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском вчера в 07:00
Общество

Греф посоветовал россиянам меньше пользоваться наличными

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам на фоне распространения коронавируса как можно меньше пользоваться наличными деньгами, использовать бесконтактные платежи, об этом он сказал в ходе интернет-конференции для журналистов.
РИА Новости 09:35
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 07:13
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай коронавируса

Профиль 09:04
Здоровье

На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом

Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Lenta.ru 03:22
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Президент России Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста.
Компания вчера в 11:56
Наука

У африканских летучих мышей нашли «сибирского» клеща

Гамазовый клещ Spinturnix kolenatii под микроскопом / ©Фото предоставлено Марией Орловой / Пресс-служба ТГУ Среди образцов, собранных на севере Намибии, исследователи обнаружили гамазовых клещей, часто находимых в Евразии, но ранее неизвестных для Африки.
Naked Science 06:46
Экономика

S&P предупредило о риске рецессии мировой экономики из-за коронавируса

Ситуация вокруг распространения коронавируса (COVID-19) приведет к рецессии мировой экономики, полагает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).
РИА Новости 09:21
Общество

В Татарстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Татарстане выявлен первый случай заражения коронавирусом. Его симптомы выявлены у прибывшего в республику гражданина Франции.
КП - Казань 10:08
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Общество

Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России

Сегодня, 17 марта, Министерство культуры России опубликовало поправки в приказ от 16 марта «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», согласно которому все федеральные учреждения культуры в стране должны быть закрыты.
Собака.ru 10:24
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт вчера в 07:38
Общество

Москва может закрыться на карантин

В ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд.
Ведомости 09:12
Общество

В России начали испытывать вакцину от коронавируса

В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Piter.tv 09:36
Политика

Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ

В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Газета.Ru 09:48
Общество

Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости 10:18
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Культура

Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Невские Новости 04:13
Происшествия

Четыре человека погибли в результате пожара в Симферополе

По данным источника агентства "Интерфакс", в результате пожара погибли четыре человека.
ИА Крыминформ 09:58
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Происшествия

Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска

В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Газета.Ru 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное