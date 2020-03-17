Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

1. Евро-2020 перенесен из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести континентальное первенство из-за пандемии коронавируса. Вместо июня-июля 2020 года турнир состоится летом 2021-го.
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Евро-2020 перенесли на 2021 год

Чемпионат08:24

На специальном совещании УЕФА предложил перенести чемпионат Европы-2020

BetOn07:10

До встречи через год: Евро-2020 официально перенесён

SM News08:57

УЕФА перенесет Евро-2020 на лето 2021 года из-за коронавируса

Матч ТВ08:31

Ассоциация клубов Европы поддержала перенос Евро-2020

Спорт-Экспресс11:00

Евро-2020 перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Sports.ru08:24

Евро-2020 могут перенести на конец года или на лето 2021 года

Невские Новости15 марта в 16:40
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество

Число случаев коронавируса в Москве достигло 56

Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Московский Комсомолец 11:14
Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114

В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 09:22
Экономика

Российские компании просят о послаблениях по выплатам кредитов

Компании в РФ поднимают вопрос о послаблениях по выплатам кредитов из-за распространения коронавируса, вопрос обсуждается в рамках комиссии при правительстве РФ, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.
ТАСС 11:38
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
РБК 10:32
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском вчера в 07:00
Финансы

Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей

Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко не госпитализировали с коронавирусом

Наша версия 10:06
Здоровье

В Тверской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Врачи считают удовлетворительным состояние двух жителей Тверской области, у которых после поездки за рубеж диагностировали коронавирус, сообщил РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на минздрав региона.
РИА Новости 11:19
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Экономика

ЕВРАЗ запустит в «Титановой долине» производство за 16 миллиардов

ЕВРАЗ запустит в «Титановой долине» производство за 16 миллиардов Цех начнет работать в 2022 году.
Екатеринбург-ТВ 07:33
Политика

Путин заявил о росте числа нераскрытых преступлений в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о росте количества преступлений в стране по итогам 2019 года.
Городовой 07:09
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Игры

Создан первый «коронавирусный мод». Его добавили в Fallout: New Vegas

Мод Coronavirus выпущен для Fallout: New Vegas и это первый проект, воссоздающий реальную болезнь в игре.
Городской портал Новый Нижний 09:00
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай коронавируса

Профиль 09:04
Спорт

МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
ProstoProSport 11:06
Общество

ВОЗ: в мире за сутки почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом

На сайте организации опубликована информация, согласно которой, за прошедшие сутки в мире коронавирусом заразилось 13 903 человека.
Neva.Today вчера в 22:45
Футбол

Эксперт рассказал о судьбе российского футбола в связи с коронавирусом

Во вторник, вероятно, объявят о приостановке чемпионата России из-за коронавируса.
Газета Metro вчера в 13:43
Политика

Путин призвал не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Коммерсантъ 09:15
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Политика

Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия

В условиях коронавирусной эпидемии в России, как и во многих других странах, вырос спрос на некоторые медицинские изделия, продукты и товары первой необходимости.
РБК 11:15
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к США на $50 миллиардов

Директор компании "Конкорд" Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска на 50 миллиардов долларов против США за незаконное преследование и санкции.
РИА Новости 05:47
Общество

Россия ограничивает въезд иностранцев

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Вести.Ru вчера в 14:54
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян

Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:04
Общество

Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости 10:18
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Экономика

Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса

Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.
RT на русском 11:17
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Общество

В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности

Оренбург, 17 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности.
REGNUM 11:35
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