Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Общество Число случаев коронавируса в Москве достигло 56 Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.

Общество Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114 В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.

Экономика Российские компании просят о послаблениях по выплатам кредитов Компании в РФ поднимают вопрос о послаблениях по выплатам кредитов из-за распространения коронавируса, вопрос обсуждается в рамках комиссии при правительстве РФ, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.

Финансы Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.

Здоровье В Тверской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом Врачи считают удовлетворительным состояние двух жителей Тверской области, у которых после поездки за рубеж диагностировали коронавирус, сообщил РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на минздрав региона.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия В условиях коронавирусной эпидемии в России, как и во многих других странах, вырос спрос на некоторые медицинские изделия, продукты и товары первой необходимости.

Общество Россия ограничивает въезд иностранцев Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.

Общество Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.

Экономика Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.