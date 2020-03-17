Коронавирус
Lenta.ruЧемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
1. Евро-2020 перенесен из-за пандемии коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести континентальное первенство из-за пандемии коронавируса. Вместо июня-июля 2020 года турнир состоится летом 2021-го.
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Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114
В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
Экономика
Российские компании просят о послаблениях по выплатам кредитов
Компании в РФ поднимают вопрос о послаблениях по выплатам кредитов из-за распространения коронавируса, вопрос обсуждается в рамках комиссии при правительстве РФ, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Ольгу Куриленко не госпитализировали с коронавирусом
Здоровье
В Тверской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Врачи считают удовлетворительным состояние двух жителей Тверской области, у которых после поездки за рубеж диагностировали коронавирус, сообщил РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на минздрав региона.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
ЕВРАЗ запустит в «Титановой долине» производство за 16 миллиардов
ЕВРАЗ запустит в «Титановой долине» производство за 16 миллиардов Цех начнет работать в 2022 году.
Политика
Путин заявил о росте числа нераскрытых преступлений в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о росте количества преступлений в стране по итогам 2019 года.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Игры
Создан первый «коронавирусный мод». Его добавили в Fallout: New Vegas
Мод Coronavirus выпущен для Fallout: New Vegas и это первый проект, воссоздающий реальную болезнь в игре.
Спорт
МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
Общество
ВОЗ: в мире за сутки почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом
На сайте организации опубликована информация, согласно которой, за прошедшие сутки в мире коронавирусом заразилось 13 903 человека.
Футбол
Эксперт рассказал о судьбе российского футбола в связи с коронавирусом
Во вторник, вероятно, объявят о приостановке чемпионата России из-за коронавируса.
Политика
Путин призвал не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Политика
Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия
В условиях коронавирусной эпидемии в России, как и во многих других странах, вырос спрос на некоторые медицинские изделия, продукты и товары первой необходимости.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к США на $50 миллиардов
Директор компании "Конкорд" Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска на 50 миллиардов долларов против США за незаконное преследование и санкции.
Общество
Россия ограничивает въезд иностранцев
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян
Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Общество
Путин поручил наладить интернет-доступ к социально значимым ресурсам
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Экономика
Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса
Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
В Оренбуржье из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности
Оренбург, 17 марта 2020, 18:35 — REGNUM В Оренбургской области вводится режим повышенной готовности.