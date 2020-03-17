УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает футбольный союз Норвегии.

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

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