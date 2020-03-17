Коронавирус
ИзвестияУЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает футбольный союз Норвегии.
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РПЛ прервут из-за короновируса. Что будет с лигой: пауза, завершение или расширение?
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 09:32
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Здоровье
Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист
В России в любом случае в ближайшие недели начнется подъем заболеваемости.
Общество
Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС
Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
Общество
Собянин рассказал Путину о сбежавших из больницы в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину об инциденте с пациентами, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Происшествия
В Татарстане у гражданина Франции обнаружили коронавирус
Случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане у гражданина Франции, находившегося на самоизоляции, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во вторник.
Наука
Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Общество
Минпромторг объяснил наличие пустых полок в отдельных магазинах
Если в отдельных магазинах "локально обнаружится пустая полка", то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщает со ссылкой на Минпромторг принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам
Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Общество
В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Политика
Путин попросил отнестись с пониманием к мерам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам властей по борьбе с коронавирусом.
Единоборства
Боксёру Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Если факт фальсификаций будет доказан, Фьюри может получить восьмилетнюю дисквалификацию.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Здоровье
В Польше начато производство лекарства от коронавируса
Управление по регистрации лекарственных средств дало положительный отзыв и разрешение на производство «Арехина» в Польше.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Авто
Volkswagen показал новый Amarok
Новый Amarok станет первым автомобилем Volkswagen, разработанным совместно с Ford в рамках альянса, заключенного в минувшем году.
Политика
Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ
В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Футбол
Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год
Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Здоровье
Госдума вводит госрегулирование цен на лекарства и маски
Москва, 17 марта 2020, 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о государственном регулировании розничных цен на лекарства и медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.