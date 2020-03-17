17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Об этом сообщает Спорт-Экспресс. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

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