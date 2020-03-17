Коронавирус

МонаВистаМонаВистаУЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Об этом сообщает Спорт-Экспресс. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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Евро-2020 перенесли на год из-за коронавируса

Телеканал Санкт-Петербург08:44

Официально: Евро-2020 перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Sport24.ru10:15

Официально: Евро-2020 перенесён на 2021 год

Sport.ru08:58

Президент «Лиона»: «Перенос Евро позволяет национальным чемпионатам финишировать до конца июня»

Спорт-Экспресс14:42

УЕФА перенесет Евро-2020 на лето 2021 года из-за коронавируса

Матч ТВ08:31

Евро-2020 перенесли на 2021 год

Чемпионат08:24

Чемпионат Европы перенесён на 2021 год

Евро-футбол.ру08:31
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Футбол

Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Газета.Ru 14:46
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb вчера в 05:04
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина

Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Orengrad.ru 11:43
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего

Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Вести.Ru 15:55
Политика

Конституционный суд рассмотрит поправки к Конституции

Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение в Конституционный суд.
Gazeta.SPb 15 марта в 01:07
Политика

В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции

17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
RT на русском 15:53
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Здоровье

В Петербурге покойников проверят на коронавирус

Во вторник, 17 марта, главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башектова подписала постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 05:34
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Кино

Премьеру «Чёрной вдовы» перенесли из-за коронавируса

Сольный фильм о Чёрной вдове от Marvel должен был выйти в кино 30 апреля, однако его премьеру ожидаемо перенесли в связи с угрозой коронавируса.
Игромания.ру 13:33
Общество

«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров

Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
ТАСС 15:11
Футбол

Глава Федерации футбола Испании — о директиве УЕФА доиграть сезон до июля: «Нельзя играть летом в Севилье при 40°C»

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал директиву Союза европейских футбольных ассоциаций завершить все внутренние и европейские клубные соревнования до конца текущего спортивного сезона — до 30 июня 2020 года, если тому будет способствовать улучшения в динамике распространения коронавируса.
Sport24.ru 15:30
Политика

Глава ДНР оценил ситуацию в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает нынешнюю ситуацию в Донбассе не миром и не войной.
РИА Новости 06:31
Космос

«Роскосмос» создает новый космический корабль

Аппарат сделают на базе «Орла» - пилотируемого корабля, который, в свою очередь, строится для лунной программы.
Эхо Москвы 15 марта в 05:30
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

News-24.ru вчера в 01:34
Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

История вопроса В феврале медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
ТАСС 14:43
Политика

Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Lenta.ru 15:08
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Astera 10:50
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Lenta.ru 12:37
Общество

В Европе не осталось стран без коронавируса

Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
RT на русском 16:04
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу с Россией

Следить за распространением заболевания в России и мире можно на специальной онлайн-карте, которая была запущена компанией "Яндекс".
ПолитРоссия вчера в 06:34
Общество

Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет свою должность и возглавит холдинг «Газпром-медиа», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 14:16
Общество

На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14

Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 15:05
Общество

Сербия из-за пандемии коронавируса ввела комендантский час

Военные берут под контроль границы, больницы, миграционные центры. Армия будет вооружена, - сказал президент Сербии Александр Вучич.
Эхо Москвы 15:31
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 13:56
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Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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