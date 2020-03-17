Коронавирус
МонаВистаУЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год
17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Об этом сообщает Спорт-Экспресс. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего
Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Политика
Конституционный суд рассмотрит поправки к Конституции
Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение в Конституционный суд.
Политика
В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции
17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Здоровье
В Петербурге покойников проверят на коронавирус
Во вторник, 17 марта, главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башектова подписала постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Кино
Премьеру «Чёрной вдовы» перенесли из-за коронавируса
Сольный фильм о Чёрной вдове от Marvel должен был выйти в кино 30 апреля, однако его премьеру ожидаемо перенесли в связи с угрозой коронавируса.
Общество
«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров
Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
Футбол
Глава Федерации футбола Испании — о директиве УЕФА доиграть сезон до июля: «Нельзя играть летом в Севилье при 40°C»
Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес прокомментировал директиву Союза европейских футбольных ассоциаций завершить все внутренние и европейские клубные соревнования до конца текущего спортивного сезона — до 30 июня 2020 года, если тому будет способствовать улучшения в динамике распространения коронавируса.
Политика
Глава ДНР оценил ситуацию в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает нынешнюю ситуацию в Донбассе не миром и не войной.
Космос
«Роскосмос» создает новый космический корабль
Аппарат сделают на базе «Орла» - пилотируемого корабля, который, в свою очередь, строится для лунной программы.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Общество
«Ведомости» объявили о смене владельцев
История вопроса В феврале медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Политика
Евросоюз запретит въезд гражданам других стран
Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Общество
В Европе не осталось стран без коронавируса
Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу с Россией
Следить за распространением заболевания в России и мире можно на специальной онлайн-карте, которая была запущена компанией "Яндекс".
Общество
Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет свою должность и возглавит холдинг «Газпром-медиа», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
Общество
Сербия из-за пандемии коронавируса ввела комендантский час
Военные берут под контроль границы, больницы, миграционные центры. Армия будет вооружена, - сказал президент Сербии Александр Вучич.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».