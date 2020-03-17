Коронавирус
Газета.RuУЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет финалы еврокубков из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Marca. По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Общество
Губернаторов обязали проверить всех вернувшихся из Европы
Роспотребнадзор обязал губернаторов обеспечить обследование на коронавирус всем гражданам, вернувшимся в течение двух недель из Европы или прибывшим из стран ЕС транзитом.
Политика
Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ
В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Футбол
Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ
Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.
Общество
Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России
Сегодня, 17 марта, Министерство культуры России опубликовало поправки в приказ от 16 марта «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», согласно которому все федеральные учреждения культуры в стране должны быть закрыты.
Футбол
Руководитель «Арсенала» Аджоев выступил за доигровку сезона РПЛ после паузы
Руководитель тульского футбольного клуба "Арсенал" Гурам Аджоев считает, что нынешний сезон Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) необходимо доиграть после приостановки.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Граждане Китая массово бегут из других стран из-за коронавируса
Массовые возвращения граждан Китая на родину из-за коронавируса зафиксированы после объявления ВОЗ пандемии коронавируса, 17 марта сообщили в государственном миграционном управлении КНР, передает агентство Синьхуа.
Общество
Москва может закрыться на карантин
В ближайшее время в Москве может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, в том числе и метро, а город будет закрыт на въезд.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Общество
В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Здоровье
На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом
Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Экономика
ФРС США снизила ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США в воскресенье снизила базовую процентную ставку до диапазона 0-0,25%.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Политика
Россия приостановила оформление виз для иностранцев
Все дипломатические представительства и консульские учреждения перестанут принимать документы, оформлять и выдавать визы, в том числе и электронные.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии солидарности в Европе
Запрет на экспорт медикаментов и оборудования из Европейского союза, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса, показал отсутствие европейской солидарности.
Здоровье
У коронавируса появилась новая симптоматика
У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Наука
Ученые объяснили, как лошади помогут сохранить вечную мерзлоту
Общество
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Культура
Писатель из Башкирии заявил, что Элвин Грей «попутал рамсы»
Айдар Хусаинов на своей странице в Facebook опубликовал «открытое письмо Радику Юльякшину, певцу и деревенскому другу», написанное в стихах, где просит «не трогать Бродского» и петь о старом, «о своем, о деревенском».
Футбол
«Монако» официально объявил о продлении контракта с Головиным
«Монако» сделал официальное заявление, в котором подтвердил информацию о продлении контракта с российским полузащитником Александром Головиным на один сезон.
Общество
В Татарстане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Татарстане выявлен первый случай заражения коронавирусом. Его симптомы выявлены у прибывшего в республику гражданина Франции.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.