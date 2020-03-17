Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет финалы еврокубков из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Marca. По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.

УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня

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