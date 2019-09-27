Футбол
РИА НовостиУЕФА перенес матч женских сборных Косово и России в целях безопасности
УЕФА перенес матч отборочного турнира женского чемпионата Европы-2021 между сборными Косово и России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встреча должна была пройти 4 октября в Приштине.
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Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова
В четверг, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника (заместитель посла) посольства России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова.
РБК 06:11
Армия и оружие
Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Польше
Парламентская газета 05:20
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
В ведомстве пояснили, что к ответственности будут привлекаться курильщики, по чьей вине произошел пожар.
Газета.Ru 02:07
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».
Мой Брянск вчера в 09:13
Происшествия
Установлен убийца настоятеля Данилова монастыря Переславля-Залесского
REGNUM вчера в 13:37
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову
ТК Звезда 06:00
Кино
Александр Петров решил на время уйти из кино
Российская газета 06:06
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Разработка компании Genovation, электрический суперкар GXE, смог разогнаться до 338,28 км/ч, тем самым побив свой собственный рекорд скорости.
SpeedMe 00:33
Экономика
Названы крупнейшие компании России
«Газпром» пятый год подряд возглавил рейтинг крупнейших компаний России, составленный принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
Lenta.ru вчера в 02:52
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола 24 сентября в 02:43
Политика
Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
RT на русском 05:12
Гаджеты
Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 7T
ITZine.ru вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Навка жестко высказалась после известия об уходе мужа Заворотнюк
Известная фигуристка Татьяна Навка порассуждала о неприкосновенности частной жизни.
Дни.ру вчера в 01:06
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали 34 человека
В результате землетрясения магнитудой 5,9 в Стамбуле ранения получили 34 человека, 10 из них остаются в больницах.
Комсомольская правда 04:44
Армия и оружие
Россия направила в Сирию корабль с вооружением
Министерство обороны России направило в Сирию дополнительную военную технику.
Lenta.ru 05:21
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Наука
Кривые блеска гамма-всплесков объяснило сверхсветовое движение
Астрофизики Роберт Немирофф из Мичиганского технологического университета и Джон Хаккила из Колледжа Чарльстона провели исследование о взрывах, из-за которых появляются гамма-всплески.
МедиаПоток вчера в 10:32
Футбол
Алексей Сафонов назвал имя самого жадного футболиста
Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о невероятных выходках защитника «Крыльев Советов» Леилтоне.
Спорт-Экспресс 06:28
Авто
На тестах замечен новый Mitsubishi Outlander
Фотошпионы запечатлели весьма необычный автомобиль на тестах, при более тщательном изучении эксперты выяснили, что это новое поколение Mitsubishi Outlander, авто имеет нехарактерное расположение передних фар, радиаторную решетку в окантовке и задние фонари по форме идентичные фонарям концепта Mitsubishi Engelberg Tourer.
ГЛАС.RU 25 сентября в 13:49
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 25 сентября в 14:10
Происшествия
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
Российская газета 03:58