УЕФА перенес матч отборочного турнира женского чемпионата Европы-2021 между сборными Косово и России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встреча должна была пройти 4 октября в Приштине.

УЕФА перенес матч женских сборных Косово и России в целях безопасности

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