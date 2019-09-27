Футбол

Советский спортСоветский спортМатч женских сборных Косово и России перенесен

Как сообщает пресс-служба РФС, решение было принято по соображениям безопасности. Отмечается, что дата и место проведения матча, который должен был состоятся 4 октября в Приштине, будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок.
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