Футбол

Взгляд.руВзгляд.руУЕФА перенес матч женских сборных России и Косово ради безопасности

УЕФА перенес матч отборочного цикла женского чемпионата Европы–2021 между сборными Косово и России, сообщили в Российском футбольном союзе. Встреча должна была пройти 4 октября в Приштине.
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Матч женских сборных Косово и России перенесен по соображениям безопасности

Sport24.ru02:42

УЕФА перенес матч женских сборных России и Косово ради безопасности

Взгляд.ру02:23

УЕФА перенес матч женской сборной России с Косово по соображениям безопасности

Матч ТВ02:28

УЕФА перенес матч женской сборной России с Косово по соображениям безопасности

Sportbox.RU02:28

УЕФА перенёс матч женских сборных Косова и России

RT на русском02:24

Матч женских сборных Косово и России перенесен

Советский спорт02:32

Матч женских сборных Косово и России перенесен по соображениям безопасности

Спорт-Экспресс02:22
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
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Трамп назвал достойным разговор с Зеленским

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