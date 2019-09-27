Футбол
Взгляд.руУЕФА перенес матч женских сборных России и Косово ради безопасности
УЕФА перенес матч отборочного цикла женского чемпионата Европы–2021 между сборными Косово и России, сообщили в Российском футбольном союзе. Встреча должна была пройти 4 октября в Приштине.
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Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45
Армия и оружие
Партнеры США выстроились в очередь за российским С-400
Как сообщает «Российская газета», Фонд в защиту демократии со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовал инфографику, согласно которой четверо азиатских партнеров США буквально выстроились в очередь за российскими ЗРС С-400 «Триумф».
Военное дело 06:57
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Политика
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости 08:19
Происшествия
Преподавателя лицея ВШЭ уволили после обвинений в совращении школьниц
Преподавателя лицея Высшей школы экономики Александра Кузнецова уволили после того, как бывшие ученицы обвинили его в совращении.
Медиазона 04:42
Общество
МЧС объяснило запрет курения на балконах
Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.
РБК вчера в 17:21
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Здоровье
9 случаев бешенства зарегистрировано в Тульской области с начала года
Случаи заболевания бешенством человека в Тульской области не регистрировались уже много лет.
Тульские СМИ 08:06
Происшествия
Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.
Москва 24 08:25
Теннис
Барти рассказала о причинах поражения в матче с Соболенко в Ухане
В финале соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия, 5) — Элисон Риске (США).
Чемпионат 08:12
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Политика
МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском вчера в 17:54
Происшествия
В аварии на ЗСД пострадала актриса Елена Терновая
Днем 27 сентября на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошла серьезная авария, в которой пострадала заслуженная артистка России Елена Терновая.
Piter.tv 08:59
Политика
В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.
Lenta.ru 05:09
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
Интерфакс - Россия 05:02
Политика
В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Политика
Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.
Известия вчера в 01:31
Политика
Трамп назвал достойным разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что более достойного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не могло и быть.
RT на русском 08:12