Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

УЕФА перенес срок отчета клубов по финансовому fair play на месяц

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