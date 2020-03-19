Коронавирус
РИА НовостиУЕФА перенес срок отчета клубов по финансовому fair play на месяц
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
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Общество
Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ
Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы.
Транспорт
РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград
«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
Музыка
Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста
Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Общество
В России введут новый вид занятости
Как пишут «Известия», в России может быть введен новый формат трудовой занятости, суть которого состоит в совмещении труда на обычном рабочем месте и удаленно.
Здоровье
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Финансы
Российский рынок акций начал расти
Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Общество
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса
Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Хоккей
«Ак Барс» снялся с плей-офф Кубка Гагарина
Казанский «Ак Барс» уведомил КХЛ об отказе от участия в плей-офф Кубка Гагарина, утверждает «Бизнес ONLINE».
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Кино
Персонажам «Кошек» с помощью графики убирали анусы
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили
Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении
Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
Общество
В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса
17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.