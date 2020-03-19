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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в качестве первой меры по реагированию на ситуацию с приостановкой европейских чемпионатов перенес срок отчета европейских футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности на месяц – с 31 марта на 30 апреля 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
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УЕФА на месяц перенес срок отчета клубов по финансовому фэйр-плей

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