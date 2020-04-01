УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок

Отмечается, что новые сроки проведения еврокубков станут известны позднее. Также на неопределенный срок переносится "Финала четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу, который должен был пройти с 24 по 26 апреля в Минске с участием российских КПРФ и "Тюмени", а также испанских "Барселоны" и "Мурсии".