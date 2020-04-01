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УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок
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Отмечается, что новые сроки проведения еврокубков станут известны позднее. Также на неопределенный срок переносится "Финала четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу, который должен был пройти с 24 по 26 апреля в Минске с участием российских КПРФ и "Тюмени", а также испанских "Барселоны" и "Мурсии".В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщается на официальном сайте организации, в том числе отложены матчи плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020 и товарищеские матчи.
RT на русском вчера в 11:19
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УЕФА объявил о переносе июньских матчей национальных сборных

Sport.ru вчера в 11:14
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УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок

РИА Новости вчера в 10:46
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УЕФА перенёс все запланированные на июнь матчи сборных

Чемпионат вчера в 10:47
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