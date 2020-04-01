с чего всё началось

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением. Он объявил о переносе всех матчей национальных команд, которые должны были состояться в июне 2020 года. Это игры чемпионата Европы-2020 у мужчин и встречи отборочного турнира Евро-2021 у женщин.

УЕФА отложил все матчи своих турниров на неопределенный срок

Политика В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Происшествия В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.

Общество Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Футбол Определены лучшие игроки 2020 года, Месси не вошел в топ-50 Возглавил список капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон со средним рейтингом 93,0. Отметим, что в топ-50 списка не попал капитан «Барселоны» Лионель Месси (52-я строчка), а лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду находится на 27-й строчке.

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 1 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.