Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУЕФА отложил все матчи своих турниров на неопределенный срок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением. Он объявил о переносе всех матчей национальных команд, которые должны были состояться в июне 2020 года. Это игры чемпионата Европы-2020 у мужчин и встречи отборочного турнира Евро-2021 у женщин.
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 организации, в том числе отложены матчи плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020 и товарищеские матчи.
RT на русскомвчера в 11:19

Подробнее о событии

УЕФА объявил о переносе июньских матчей национальных сборных

Sport.ruвчера в 11:14

УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок

Sports.ruвчера в 11:11

УЕФА отложил все матчи своих турниров на неопределенный срок

Спорт-Экспрессвчера в 10:24

УЕФА перенёс все запланированные на июнь матчи сборных

Чемпионатвчера в 10:47

УЕФА отложил возобновление еврокубков на неопределенный срок

Матч ТВвчера в 11:04

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы остаются в числе перенесенных на неопределенный срок

Sport24.ruвчера в 10:56

УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок

РИА Новостивчера в 10:46
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Политика

Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
78.ru вчера в 12:51
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек

За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
РБК 00:40
Общество

Ученые заявили о риске заражения коронавирусом через воду и еду

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 может передаваться через сырую воду, выяснили специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова.
Известия 00:25
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru вчера в 08:52
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
ТАСС вчера в 13:05
Единоборства

Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Lenta.ru вчера в 18:23
Здоровье

Большую партию медицинских масок доставили на Сахалин

EastRussia вчера в 02:55
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости вчера в 00:06
Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv 31 марта в 01:02
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru вчера в 18:20
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис

Более 60% респондентов отметили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. 34,6% из них недостает значительной суммы.
RuNews24.ru 31 марта в 00:46
Футбол

Определены лучшие игроки 2020 года, Месси не вошел в топ-50

Возглавил список капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон со средним рейтингом 93,0. Отметим, что в топ-50 списка не попал капитан «Барселоны» Лионель Месси (52-я строчка), а лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду находится на 27-й строчке.
Матч ТВ 00:34
Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Актуальные Новости вчера в 05:51
Общество

В России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Об этм сообщает портал СтопКоронавирус.РФ.
Московский Комсомолец вчера в 04:40
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК вчера в 15:55
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 1 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек.
РБК 00:43
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru вчера в 13:55
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK 31 марта в 09:49
Армия и оружие

В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции

Вечерний курьер вчера в 04:06
Общество

В Челябинской области на два дня открыли почтовые отделения

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости. Работают все дистанционные сервисы.
Polit74.ru вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
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