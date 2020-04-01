Коронавирус
Спорт-ЭкспрессУЕФА отложил все матчи своих турниров на неопределенный срок
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением. Он объявил о переносе всех матчей национальных команд, которые должны были состояться в июне 2020 года. Это игры чемпионата Европы-2020 у мужчин и встречи отборочного турнира Евро-2021 у женщин.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте организации, в том числе отложены матчи плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020 и товарищеские матчи.RT на русскомвчера в 11:19
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Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы остаются в числе перенесенных на неопределенный срок
Sport24.ruвчера в 10:56
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Политика
Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
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В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек
За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Общество
Ученые заявили о риске заражения коронавирусом через воду и еду
Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 может передаваться через сырую воду, выяснили специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова.
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В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
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В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек
Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
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Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Здоровье
Большую партию медицинских масок доставили на Сахалин
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В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Экономика
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В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19
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Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
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Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис
Более 60% респондентов отметили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. 34,6% из них недостает значительной суммы.
Футбол
Определены лучшие игроки 2020 года, Месси не вошел в топ-50
Возглавил список капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон со средним рейтингом 93,0. Отметим, что в топ-50 списка не попал капитан «Барселоны» Лионель Месси (52-я строчка), а лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду находится на 27-й строчке.
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Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Общество
В России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Об этм сообщает портал СтопКоронавирус.РФ.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%
Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 1 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции
Общество
В Челябинской области на два дня открыли почтовые отделения
Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости. Работают все дистанционные сервисы.