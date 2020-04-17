УЕФА определился с датой начала группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21. Первые матчи группового раунда планируется начать во вторник, 20 октября. Вторым игровым днём будет среда.

Спорт день за днем

Космос NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.

Экономика ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки в апреле Совет директоров ЦБ планирует на ближайшем заседании детально изучить возможные экономические сценарии и варианты смягчения денежно-кредитной политики. 218

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 785

Общество В США зафиксировали сильнейшую за 12 веков засуху На юго-западе США зафиксировали самую сильную за последние 1200 лет засуху, она оказалась на 47% сильнее из-за антропогенного изменения климата, утверждают ученые. 4

Общество Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.

Общество Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 759

Общество В некоторые регионы России придет аномальное тепло Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии. 3

Общество Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров Клиенты Сбербанка ранее в пятницу в соцсетях стали сообщать о том, что к их личным кабинетам в приложении привязываются в качестве дополнительных неактуальные номера. 68

Происшествия Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет». 169

Экономика ФНС опубликовала сроки подачи отчетности и уплаты налогов в 2020 году Налоговое ведомство подготовило табличный вариант разъяснений по срокам представления отчетности и уплаты текущих налогов в 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности. 1

Недвижимость Путин объявил о новой программе льготной ипотеки Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. 3,1K

Гаджеты AMD готовит четырёхъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2 Летом прошлого года компания AMD выпустила настольные процессоры Ryzen 3000 семейства Matisse на архитектуре Zen 2. В данную серию изначально вошли модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9, а вот новых Ryzen 3 в ней не оказалось. 2

Наука Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов. 5

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 464

Шоу-бизнес Садальский раскрыл секрет «Секрета на миллион». Правда или хайп? По словам Садальского, шоу Леры Кудрявцевой, идущее на НТВ, является постановочным, актеры заранее знают, какие каверзные и скандальные вопросы им достанутся, так что они только инсценируют спонтанные реакции, а некоторые моменты и вовсе напоминают «творческие задания». 14

Технологии Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце. 7

Общество Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС. 5

Политика Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре Разведка США предупредила НАТО и Израиль о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря, пишет 16 апреля The Times of Israel. 3

Футбол «Тоттенхэм» просит Почеттино о снижении выплат «Тоттенхэм» обратился к бывшему главному тренеру команды Маурисио Почеттино с просьбой о снижении выплат, сообщает Sky Sports.