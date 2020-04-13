с чего всё началось

На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат. Уже после того, как все национальные чемпионаты будут доиграны, в конце лета в сжатые сроки будут доиграны еврокубки.

Спорт день за днем

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 492

Общество Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Ранее президент США заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.

Авто Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 456

Космос Virgin Orbit провела первые криогенные испытания ракеты LauncherOne Компания Virgin Orbit провела первые летные испытания самолета-носителя Cosmic Girl с ракетой LauncherOne, заправленной керосином и жидким азотом вместо жидкого кислорода.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 300

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница. 4

Гаджеты Meizu и Audi выпустят ограниченную версию смартфона Meizu 17 В сети опубликован рекламный постер специальной версии нового смартфона Meizu 17 – совместного проекта китайского производителя электронных гаджетов и автомобильного бренда Audi.

Здоровье Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19. 106

Общество «Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников. 29

Общество Коронавирусом заразились уже более двух миллионов землян Всего за 12 дней число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло с одного миллиона до двух.

Политика Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. 3,8K

Общество Канделаки с иронией отреагировала на слова Лукашенко о коронавирусе Телеведущая Тина Канделаки с иронией отреагировала на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего ранее, что в его стране никто не умер от COVID-19.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,2K