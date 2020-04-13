Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUУЕФА планирует доиграть еврокубки в августе

На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат. Уже после того, как все национальные чемпионаты будут доиграны, в конце лета в сжатые сроки будут доиграны еврокубки.
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с чего всё началось
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) склоняется к варианту с проведением оставшихся матчей Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) в августе 2020 года, сообщает
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