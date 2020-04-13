Коронавирус
ГЛАС.RUУЕФА планирует доиграть еврокубки в августе
На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат. Уже после того, как все национальные чемпионаты будут доиграны, в конце лета в сжатые сроки будут доиграны еврокубки.
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Киберспорт
Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат вчера в 12:00
Общество
Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Ранее президент США заявил, что страны ОПЕК+ стремятся к общему сокращению добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.
RT на русском 19:37
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Авто
Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 00:25
Армия и оружие
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12
В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета 03:20
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости 14:51
Спорт
Сборная России обыграла хоккеистов «Трактора» в шоу-матче по CS:GO
Звезды сборной России по хоккею оказались сильнее клуба «Трактор» в шоу-матче по CS:GO.
CyberSport.ru 15:04
Общество
Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России
Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России.
Piter.tv 02:52
Космос
Virgin Orbit провела первые криогенные испытания ракеты LauncherOne
Компания Virgin Orbit провела первые летные испытания самолета-носителя Cosmic Girl с ракетой LauncherOne, заправленной керосином и жидким азотом вместо жидкого кислорода.
N+1 07:27
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба
Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба.
Амур.инфо 01:37
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
Гаджеты
Meizu и Audi выпустят ограниченную версию смартфона Meizu 17
В сети опубликован рекламный постер специальной версии нового смартфона Meizu 17 – совместного проекта китайского производителя электронных гаджетов и автомобильного бренда Audi.
Goroday.ru 09:44
Здоровье
Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев
В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность повторного заражения Covid-19
Ранее врач назвал топ-5 мест, наиболее опасных для заражения коронавирусной инфекцией.
Mockva.ru 22:04
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» коронавируса
Мясников обратил внимание, что в мире говорят о «германском чуде», но при этом не упоминают про русское.
МедиаПоток 11 апреля в 09:31
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС 19:33
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Evo-rus.com 02:44
Общество
Коронавирусом заразились уже более двух миллионов землян
Всего за 12 дней число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло с одного миллиона до двух.
Ридус 20:50
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Канделаки с иронией отреагировала на слова Лукашенко о коронавирусе
Телеведущая Тина Канделаки с иронией отреагировала на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего ранее, что в его стране никто не умер от COVID-19.
ФАН 20:42
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Российская газета 22:36
Экономика
Золотопромышленники предложили Минфину РФ нарастить закупки в Гохран
Союз золотопромышленников России выступил с инициативой увеличения закупок золота в Гохран для бесперебойной добычи золота за счёт средств, которые появятся в бюджете после покупки доли в Сбербанке.
News.ru 23:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разоблачила Тину Канделаки в фотошопе
Собчак, присмотревшись к фото, обнаружила явные признаки фотошопа. Отметим, что Тина Канделаки серьезно занялась своим внешним видом.
Территория новостей 08:29