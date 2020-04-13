с чего всё началось

УЕФА и ассоциация европейских клубов договорились о формате оставшихся матчей еврокубков и национальных первенств.

Спорт день за днем

Общество Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла. 1,4K

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%. 998

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 66

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 213

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку. 7

Шоу-бизнес Певица Анна Седокова нелестно отозвалась о продюсере «ВИА Гры» Российская певица Анна Седокова, которая стала знаменита благодаря своему участию в группе «ВИА Гра», рассказала о своей работе в музыкальном коллективе.

Футбол «Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента "Совет директоров категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупционные, и намерен подать иск в суд", - сказано в сообщении клуба.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,2K

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 4K

Шоу-бизнес Татьяна Буланова находится в реанимации Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова. 692

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель. 496

Экономика ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 32

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 487

Политика В России разработали препарат от коронавируса Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля. 1,2K