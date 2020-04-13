Коронавирус
Vprognoze.ruУЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями
УЕФА и ассоциация европейских клубов договорились о формате оставшихся матчей еврокубков и национальных первенств.
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Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) склоняется к варианту с проведением оставшихся матчей Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) в августе 2020 года, сообщает газета Mirror.РБКвчера в 03:39
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Ассоциация европейских клубов договорилась с УЕФА о завершении сезона в августе
Евро-футбол.рувчера в 12:41
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Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
Общество
У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус
Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова нелестно отозвалась о продюсере «ВИА Гры»
Российская певица Анна Седокова, которая стала знаменита благодаря своему участию в группе «ВИА Гра», рассказала о своей работе в музыкальном коллективе.
ФАН 01:59
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек
Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.
РБК 03:35
Футбол
«Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента
"Совет директоров категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупционные, и намерен подать иск в суд", - сказано в сообщении клуба.
Газета.Ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка
Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Происшествия
На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
Вести.Ru вчера в 16:43
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Общество
В Москве от коронавируса вылечились больше тысячи человек
Всего в Москве коронавирусом заразились больше 11 тысяч, скончались 95 человек.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова находится в реанимации
Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова.
Вестник Кавказа 12 апреля в 05:36
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 07:18
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:38
Здоровье
На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе.
REGNUM вчера в 03:57
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 21 тысячу
За последние сутки скончались 22 пациента с коронавирусом. Общее число умерших составило 170 человек.
BFM.ru 03:35
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17