Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruУЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями

УЕФА и ассоциация европейских клубов договорились о формате оставшихся матчей еврокубков и национальных первенств.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) склоняется к варианту с проведением оставшихся матчей Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) в августе 2020 года, сообщает
 газета Mirror.
РБКвчера в 03:39

Подробнее о событии

50 лучших клубов Европы. В их числе – четыре из России

Спорт день за днем01:06

Daily Mirror: УЕФА доиграет еврокубки за три недели августа

Спорт уик-энд12 апреля в 04:50

Источник: четвертьфиналы и полуфиналы еврокубков пройдут в формате одной игры без зрителей

Чемпионатвчера в 15:07

Cadena Ser: еврокубки будут доиграны в один круг без зрителей

Спорт-Экспрессвчера в 13:27

СМИ: УЕФА планирует завершить текущий сезон в августе

Матч ТВвчера в 12:56

Ассоциация европейских клубов договорилась с УЕФА о завершении сезона в августе

Евро-футбол.рувчера в 12:41

Еврокубки в формате одного матча, Холанд не поедет в «Реал», Сафин о вакцинах с микрочипами

Советский спорт01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
Общество

Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной

По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.
РБК 00:23
1,4K
Общество

У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус

Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
1
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
998
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
66
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
213
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
7
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова нелестно отозвалась о продюсере «ВИА Гры»

Российская певица Анна Седокова, которая стала знаменита благодаря своему участию в группе «ВИА Гра», рассказала о своей работе в музыкальном коллективе.
ФАН 01:59
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек

Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.
РБК 03:35
146
Футбол

«Барселона» намерена подать в суд на бывшего вице-президента

"Совет директоров категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупционные, и намерен подать иск в суд", - сказано в сообщении клуба.
Газета.Ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
5
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,2K
Происшествия

На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ

По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
6
Армия и оружие

В Черное море зашел американский эсминец Porter

Вести.Ru вчера в 16:43
252
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
4K
Общество

В Москве от коронавируса вылечились больше тысячи человек

Всего в Москве коронавирусом заразились больше 11 тысяч, скончались 95 человек.
Газета.Ru 03:27
179
Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
103
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова находится в реанимации

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова.
Вестник Кавказа 12 апреля в 05:36
692
Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
496
Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
30
Экономика

ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян

ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 07:18
32
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
487
Политика

В России разработали препарат от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:38
1,2K
Здоровье

На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом

Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе.
REGNUM вчера в 03:57
26
Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 17:03
258
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
834
Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
99
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 21 тысячу

За последние сутки скончались 22 пациента с коронавирусом. Общее число умерших составило 170 человек.
BFM.ru 03:35
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
815
Здоровье

Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
986
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

REGNUM 01:16
297
Как работают Яндекс.Новости?
Главное