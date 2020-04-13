Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruУЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями

УЕФА и ассоциация европейских клубов договорились о формате оставшихся матчей еврокубков и национальных первенств.
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УЕФА: нет никаких решений о возобновлении и завершении сезона

RT на русском08:25

Еврокубки за три недели августа — это лучше, чем ничего и никогда

News.ru10:38

AP: УЕФА обсудит с национальными ассоциациями варианты возобновления сезона

Матч ТВ10:15

СМИ: УЕФА проведет переговоры с национальными ассоциациями

РИА Новости09:30

AP: 23 апреля УЕФА обсудит с национальными ассоциациями варианты возобновления сезона

Советский спорт11:38

УЕФА: «Никаких решений о возобновлении и завершении сезона нет»

Спорт-Экспресс07:25

50 лучших клубов Европы. В их числе – четыре из России

Спорт день за днем01:06
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Армия и оружие

Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи

Российская газета 09:06
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
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Футбол

Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»

Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
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Происшествия

На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19

В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию.
Российская газета 20:29
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Кино

Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и другие фильмы на YouTube

Студия Lionsgate объявила о старте акции по бесплатному показу своих фильмов на YouTube.
Российская газета 11:47
Космос

Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды

Московский Комсомолец вчера в 04:01
9
Здоровье

После пандемии коронавируса в России может вырасти число инвалидов

С окончанием пандемии коронавируса в России число инвалидов может увеличиться.
Телеканал 360° 20:37
1
Общество

99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии

Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.
РЕН ТВ 17:56
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
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Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
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Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
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Авто

RunFlat. Стоит ли покупать шины, не боящиеся проколов?

Не удивительно, что уже давно ищутся возможности создать такие шины, которые бы не боялись проколов.
Аргументы и Факты 17:17
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Общество

Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.
Газета.Ru 20:43
Здоровье

Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
Авто

Украинцы построили квадроцикл с мотором Subaru и динамикой гиперкара

Украинская мастерская Iron Custom Motors построила гибрид квадроцикла и автомобиля -- Quanta R. Кастом оснащен оппозитником Subaru, полноприводной трансмиссией и разгоняется до первой «сотни» менее чем за три секунды, как гиперкар.
Motor 12:00
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
702
Общество

Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков

Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой.
Российская газета 18:46
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Армия и оружие

Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»

Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 02:36
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Здоровье

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа

Ореанда-Новости 11:05
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Транспорт

В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы

Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
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Технологии

Бета-версия Minecraft с поддержкой RTX выйдет на ПК на этой неделе

3DNews 12:36
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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
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75 лет назад родился Ричи Блэкмор

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