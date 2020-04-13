Коронавирус
Vprognoze.ruУЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями
УЕФА и ассоциация европейских клубов договорились о формате оставшихся матчей еврокубков и национальных первенств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
Армия и оружие
Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи
Российская газета 09:06
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Футбол
Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Происшествия
На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19
В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию.
Российская газета 20:29
Кино
Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и другие фильмы на YouTube
Студия Lionsgate объявила о старте акции по бесплатному показу своих фильмов на YouTube.
Российская газета 11:47
Космос
Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды
Московский Комсомолец вчера в 04:01
Здоровье
После пандемии коронавируса в России может вырасти число инвалидов
С окончанием пандемии коронавируса в России число инвалидов может увеличиться.
Телеканал 360° 20:37
Общество
99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии
Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.
РЕН ТВ 17:56
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Авто
RunFlat. Стоит ли покупать шины, не боящиеся проколов?
Не удивительно, что уже давно ищутся возможности создать такие шины, которые бы не боялись проколов.
Аргументы и Факты 17:17
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.
Газета.Ru 20:43
Здоровье
Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
Авто
Украинцы построили квадроцикл с мотором Subaru и динамикой гиперкара
Украинская мастерская Iron Custom Motors построила гибрид квадроцикла и автомобиля -- Quanta R. Кастом оснащен оппозитником Subaru, полноприводной трансмиссией и разгоняется до первой «сотни» менее чем за три секунды, как гиперкар.
Motor 12:00
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
Общество
Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков
Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой.
Российская газета 18:46
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 02:36
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа
Ореанда-Новости 11:05
Транспорт
В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Музыка
75 лет назад родился Ричи Блэкмор
Россия – Культура 09:25