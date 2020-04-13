УЕФА и ассоциация европейских клубов договорились о формате оставшихся матчей еврокубков и национальных первенств.

Спорт день за днем

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 28

Общество Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях. 16

Кино Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и другие фильмы на YouTube Студия Lionsgate объявила о старте акции по бесплатному показу своих фильмов на YouTube.

Общество 99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 600

Общество Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 4

Авто RunFlat. Стоит ли покупать шины, не боящиеся проколов? Не удивительно, что уже давно ищутся возможности создать такие шины, которые бы не боялись проколов.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 2,7K

Общество Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.

Здоровье Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.

Авто Украинцы построили квадроцикл с мотором Subaru и динамикой гиперкара Украинская мастерская Iron Custom Motors построила гибрид квадроцикла и автомобиля -- Quanta R. Кастом оснащен оппозитником Subaru, полноприводной трансмиссией и разгоняется до первой «сотни» менее чем за три секунды, как гиперкар.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 439

Политика Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. 702

Общество Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой. 7

Транспорт В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. 18

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 158

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции. 19