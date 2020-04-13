Коронавирус
Вести.RuУЕФА планирует завершить футбольный сезон в августе
Корректировки в существующие календари вносятся из-за пандемии коронавируса. Организации планируют завершить национальные чемпионаты Старого света до того, как будут завершены еврокубки, сообщает Спорт24.Ru. Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы намечены на вторую половину августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 18:41, Ашберн
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах
В городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер.
Lenta.ru 13:06
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Игры
Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4
Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru вчера в 05:29
Общество
Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ 12 апреля в 03:23
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Космос
Коммерческие компании нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей
Коммерческие космические компании США нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей в интересах правительства США, 8 апреля сообщил портал Space.com.
ИА Красная Весна 18:11
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:28
Биатлон
«В биатлоне целое поколение воспитано на допинге. Вернуться к нормальной методике – непросто». Большое интервью Анатолия Хованцева
Впереди согласование с Министерством – Польховского могут не утвердить, но принципиального итога это не отменит: на Хованцева больше не рассчитывают.
Sports.ru вчера в 03:05
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 «Прометей» в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Военное дело 05:21
Общество
Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:55
Общество
Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей
Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
Общество
В Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
Известия 09:26
Политика
Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения.
RT на русском 18:32
Авто
Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог
Российские эксперты рассказали, автомобили каких зарубежных марок будут самыми оптимальными для российских дорог.
Газета DAILY вчера в 10:54
Футбол
Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен
Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.
Спорт день за днем 16:39
Авто
В России начали массово расти цены на автомобили
Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses 04:26
Здоровье
Коронавирус впервые передался от мертвеца
Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую
Врачи озвучили опасный симптом новой коронавирусной инфекции, при котором заболевшему необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 15:00
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Общество
В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска
Камеры на дорогах Москвы, фиксирующие нарушение правил дорожного движения (ПДД), не могут вычислять нарушителей режима самоизоляции, у которых отсутствуют специальные цифровые пропуска.
РБК 18:28