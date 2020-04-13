с чего всё началось

Корректировки в существующие календари вносятся из-за пандемии коронавируса. Организации планируют завершить национальные чемпионаты Старого света до того, как будут завершены еврокубки, сообщает Спорт24.Ru. Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы намечены на вторую половину августа.

Футбол «Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансом Футбольный клуб "Сочи" на текущей неделе обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат им части зарплаты, которая была выдана форварду в виде аванса.

Общество У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус. 148

Шоу-бизнес Больная раком Заворотнюк поздравила Навку с днем рождения Больная раком Анастасия Заворотнюк тоже решила выразить пожелания Навке по случаю юбилея.

Шоу-бизнес Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу. 15

Экономика Правительство РФ отсрочит уплату налогов малому и среднему бизнесу Дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса в виде отсрочки налоговых платежей озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 13 апреля сообщается на сайте Правительства РФ. 85

Транспорт Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте. 2,3K

Шоу-бизнес Концертный директор Татьяны Булановой рассказала о состоянии певицы Ранее концертный директор певицы в Москве Константин Сергеев сообщал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ, у нее было выявлено предынсультное состояние. 691

Общество Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство. 1,4K

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 63

Общество ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. 10

Политика Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением. 30

Происшествия Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса". 66

Здоровье Шесть тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома В Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб. 37

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 861

Общество В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. 390

Политика Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле. 405

Здоровье Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 1040 зараженных коронавирусом без клинических симптомов. 751