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Газета.RuГазета.RuУЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter опровержение собственного сообщения о том, что Евро-2020 не будет переименован из-за переноса на 2021 год. Решение о переносе было принято в связи с угрозой распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере»
 сообщил, что окончательное решение о названии чемпионата Европы — 2020 ещё не принято.
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