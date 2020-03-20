Коронавирус
Газета.RuУЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter опровержение собственного сообщения о том, что Евро-2020 не будет переименован из-за переноса на 2021 год. Решение о переносе было принято в связи с угрозой распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере» сообщил, что окончательное решение о названии чемпионата Европы — 2020 ещё не принято.Чемпионат14:59
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