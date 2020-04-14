Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА «Нoвости». Решения о возможном завершении или возобновлении чемпионатов еще нет.

УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона

Спорт день за днем

Здоровье Зафиксирован случай заражения коронавирусом от трупа человека Заражение коронавирусом произошло у судмедэксперта при вскрытии тела умершего человека в Таиланде, 11 апреля сообщает американское издание «Журнал судебной медицины». 51

Политика Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 99

Происшествия Коронавирус в Минусинске: первый случай официально подтвержден Письмо гласит, что в Минусинске 14 апреля официально подтвержден случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Гаджеты Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. 5

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 1,7K

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 74

Происшествия В Приморье сошли с рельсов пять цистерн с мазутом Вагоны-цистерны с мазутом сошли с рельсов в районе ж/д станции Гайдамак во Владивостоке.

Происшествия Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии Абакан, 14 апреля 2020, 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом.

Здоровье Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета. 148

Общество Прокуратура выявила нарушения в работе Пенсионного фонда в Холмске Проверкой деятельности управления Пенсионного фонда по Холмскому району Сахалинской области установлено, что должностные лица отдела не исполняют свои полномочия в отношении организаций страхователей, допустивших нарушения пенсионного законодательства.

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 66

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.