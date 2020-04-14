Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportУЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона

Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА «Нoвости». Решения о возможном завершении или возобновлении чемпионатов еще нет.
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