Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии. Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены почти все европейские чемпионаты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чемпионат России, скорее всего, возобновится только в середине мая

Чемпионат08:46

УЕФА потребовал завершить все чемпионаты в Европе до конца июня

Матч ТВ09:57

УЕФА хочет, чтобы все лиги продолжили сезон одновременно и закончили к 30 июня. Еврокубки тоже хотят доиграть (The Telegraph)

Sports.ru07:25

УЕФА хочет возобновить все Лиги одновременно и закончить розыгрыши турниров к 30 июня

Спорт день за днем08:36

УЕФА хочет, чтобы национальные чемпионаты были сыграны до конца июня

Soccer.ru09:01

СМИ: В УЕФА надеются, что европейские чемпионаты завершатся до конца июня

RT на русском09:13

УЕФА признает сезон-2019/20 недействительным, если клубные турниры не будут сыграны до 30 июня

ODDS.ru08:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай коронавируса

Профиль 09:04
Политика

Россия приостановила оформление виз для иностранцев

Все дипломатические представительства и консульские учреждения перестанут принимать документы, оформлять и выдавать визы, в том числе и электронные.
Новая газета 09:19
Общество

В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Газета.Ru 10:19
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Политика

Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Пресс-секретарь Дмитрий Песков дал опровержение на информацию о подготовке обращения Путина к нации.
Деловое.ТВ 06:55
Экономика

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Греф отметил, что Сбербанк рассматривает три сценария развития кризиса из-за коронавируса, но каждый из них финансово-кредитное учреждение пройдет спокойно.
Известия 09:06
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Президент России Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста.
Компания вчера в 11:56
Общество

В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса

Коммерсантъ 08:11
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Здоровье

ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Газета.Ru 07:49
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Известия 08:27
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114

Количество зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в России на сегодняшний день выросло на 21 и составило 114 человек в 26 регионах страны.
BFM.ru 09:24
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится не в США и без зрителей

Metaratings 03:16
Происшествия

Омбудсмен побеседует с блогером Диденко, имитировавшей суицид с детьми

РИА Новости 04:58
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Американская актриса русского происхождения Ольга Куриленко заявила, что стала жертвой эпидемии COVID-19, более известного как коронавирус.
KM.ru вчера в 02:45
Кино

Съемки «Матрицы 4» остановили из-за коронавируса

Amazon остановила производство сериала «Властелин колец», а Netflix вынуждена была поставить на паузу съемки третьего сезона сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 04:56
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Экономика

Рекламные доходы выросли только у интернет-компаний

Рынок вырос исключительно благодаря интернет-рекламе – плюс 20% до 244 млрд руб. Остальные сегменты – ТВ, радио, печатная пресса – остаются в минусе, наружная реклама осталась на уровне 2018 г. Очень похожей динамика рынка была и по итогам трех кварталов 2019 г. Телеканалы продолжают терять деньги уже пятый квартал подряд.
Ведомости 06:44
Общество

Губернаторов обязали проверить всех вернувшихся из Европы

Роспотребнадзор обязал губернаторов обеспечить обследование на коронавирус всем гражданам, вернувшимся в течение двух недель из Европы или прибывшим из стран ЕС транзитом.
БИЗНЕС Online 07:08
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета вчера в 10:18
Здоровье

В Польше начато производство лекарства от коронавируса

Управление по регистрации лекарственных средств дало положительный отзыв и разрешение на производство «Арехина» в Польше.
Красная весна 14 марта в 12:53
Экономика

Сбербанк выплатит дивиденды в размере ₽18,7 на акцию

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере ₽18,7 на одну обыкновенную и привилегированную акции, передает ТАСС.
РБК 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное