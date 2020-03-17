Коронавирус
Газета.RuУЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии. Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены почти все европейские чемпионаты.
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УЕФА хочет возобновить все Лиги одновременно и закончить розыгрыши турниров к 30 июня
Спорт день за днем08:36
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Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
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