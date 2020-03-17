Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии. Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены почти все европейские чемпионаты.

УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня

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