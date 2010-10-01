Коронавирус
Спорт-ЭкспрессУЕФА просит страны Европы обеспечить проведение Евро-2020
УЕФА обратился к правительствам стран Европы обеспечить проведение Евро-2020, несмотря на вспышку коронавируса, сообщает AP.
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Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи
Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
Политика
Госдума поддержала поправку о снятии ограничений президентских сроков
Госдума поддержала поправку о снятии ограничений президентских сроков.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Политика
Шнуров посвятил Путину стихотворение
04.40, Москва \Tochka Zрения\ Популярный российский исполнитель Сергей Шнуров, написал стихотворение, которое посвятил президенту РФ Владимиру Путину и принятым во вторник Госдумой поправкам в конституцию, которые отменяют ограничения по количеству сроков переизбрания главы государства.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Здоровье
Коронавирус опасен для населения стран с холодным климатом
Важное открытие сделали ученые Университета Сунь Ятсена в отношении коронавируса.
Футбол
Приболевшего Мбаппе проверили на коронавирус
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку парижан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болей в горле и недомогания, был проверен на коронавирус.
Авто
Новый Toyota Highlander сертифицирован в России
Полноразмерный кроссовер Toyota Highlander нового поколения, представленный весной 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке, сертифицирован в России.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Шоу-бизнес
Нюша порадовала поклонников новым фото в купальнике
Молодая мама, певица Нюша долгое время приводила себя в форму с 2018 года, когда заметно поправилась после родов.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Здоровье
Как вывести токсины из организма без диет и лекарств, рассказал врач
На самом деле здоровый организм сам прекрасно умеет выводить токсины. Необходимо ему только немного помощь.
Космос
Астролог: влияние ретроградного Меркурия сохранится до конца месяца
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Армия и оружие
Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе
Турция начала поэтапный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб в соответствии с соглашением от 5 марта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на военный источник.
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Би-би-си узнала о владении Назарбаевой арестованными домами в Лондоне
Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Здоровье
РАН оценила опасность коронавируса для беременных
Член РАН, гинеколог Марк Курцер призвал россиян не опасаться коронавируса и спокойно планировать рождение детей.
Технологии
Бенчмарк AnTuTu удалён из Google Play
Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Происшествия
Сотрудник букмекерской конторы из Невельска присвоил 200 тысяч выручки
Сахалинец сообщил, что его сотрудник не вышел на работу, а из кассы при этом пропала выручка - более 200 тысяч рублей.