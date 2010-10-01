Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУЕФА просит страны Европы обеспечить проведение Евро-2020

1 фото
УЕФА обратился к правительствам стран Европы обеспечить проведение Евро-2020, несмотря на вспышку коронавируса, сообщает AP.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса после консультации с ВОЗ

Sports.ru19:05

УЕФА просит страны Европы обеспечить проведение Евро-2020

Спорт-Экспресс21:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 22:42, Ашберн

Комментарии

Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей 06:05
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Политика

Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи

Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
Газета.Ru 22:25
Политика

Госдума поддержала поправку о снятии ограничений президентских сроков

Госдума поддержала поправку о снятии ограничений президентских сроков.
Пятый канал 08:59
Космос

В ракетах «Протон-М» нашли дефекты

В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Lenta.ru 20:37
Политика

Шнуров посвятил Путину стихотворение

04.40, Москва \Tochka Zрения\ Популярный российский исполнитель Сергей Шнуров, написал стихотворение, которое посвятил президенту РФ Владимиру Путину и принятым во вторник Госдумой поправкам в конституцию, которые отменяют ограничения по количеству сроков переизбрания главы государства.
Tochka Zрения 21:40
Армия и оружие

В освобожденном районе Алеппо Лерамуне открылся первый хлебозавод

ФАН 22:28
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 18:44
Здоровье

Коронавирус опасен для населения стран с холодным климатом

Важное открытие сделали ученые Университета Сунь Ятсена в отношении коронавируса.
LentaChel.ru 08:35
Футбол

Приболевшего Мбаппе проверили на коронавирус

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку парижан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болей в горле и недомогания, был проверен на коронавирус.
Sport24.ru 15:16
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицирован в России

Полноразмерный кроссовер Toyota Highlander нового поколения, представленный весной 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке, сертифицирован в России.
Автоновости дня 12:30
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Шоу-бизнес

Нюша порадовала поклонников новым фото в купальнике

Молодая мама, певица Нюша долгое время приводила себя в форму с 2018 года, когда заметно поправилась после родов.
Газета Кемерова 13:57
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Здоровье

Как вывести токсины из организма без диет и лекарств, рассказал врач

На самом деле здоровый организм сам прекрасно умеет выводить токсины. Необходимо ему только немного помощь.
ToDay News Ufa 14:45
Космос

Астролог: влияние ретроградного Меркурия сохранится до конца месяца

31 канал Челябинска 05:40
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Finam.Ru вчера в 11:42
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru 06:54
Армия и оружие

Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе

Турция начала поэтапный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб в соответствии с соглашением от 5 марта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на военный источник.
ФАН 15:36
Кино

Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Газета.Ru вчера в 19:22
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Общество

Би-би-си узнала о владении Назарбаевой арестованными домами в Лондоне

Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
РБК 22:17
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 18:46
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН 09:50
Здоровье

РАН оценила опасность коронавируса для беременных

Член РАН, гинеколог Марк Курцер призвал россиян не опасаться коронавируса и спокойно планировать рождение детей.
ФедералПресс 16:28
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 11:27
Технологии

Бенчмарк AnTuTu удалён из Google Play

Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений.
iXBT.com 08 марта в 16:53
Шоу-бизнес

Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru 02:04
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 01:07
Происшествия

Сотрудник букмекерской конторы из Невельска присвоил 200 тысяч выручки

Сахалинец сообщил, что его сотрудник не вышел на работу, а из кассы при этом пропала выручка - более 200 тысяч рублей.
АСТВ 22:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чемпионат Европы по футболу 2020
16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Турнир пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
УЕФА
Спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии. Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран и организует все европейские соревнования футбольных клубов и сборных команд, а также распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в её состав.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное