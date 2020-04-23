Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruУЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу

Стало известно, как в УЕФА собираются распределить еврокубковые места. По данным источника, в организации собираются распределяться места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу.
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с чего всё началось
Информацию о решении использовать спортивный принцип при определении участников Лиги чемпионов и Лиги Европы подтвердил
 в Twitter журналист The Times Мартин Циглер.
РБК23 апреля в 08:24

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Заявление УЕФА по допуску к еврокубкам, Ла Лига без зрителей до 2021-го, Бундеслига ждет разрешения властей, Драчева выгоняют из СБР и другие новости утра

Sports.ruвчера в 00:00

УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах, которые недоиграют сезон

Чемпионат23 апреля в 07:46

УЕФА будет допускать команды в еврокубки только по спортивному принципу

Советский спорт23 апреля в 08:35

Футбол в эпоху коронавируса. Только спортивный принцип

Bobsoccer23 апреля в 13:24

СМИ: участники ЛЧ будут определены по спортивным результатам

РИА Новости23 апреля в 06:52

The Times: УЕФА будет определять обладателей путевок в еврокубки по спортивному принципу

Спорт-Экспресс23 апреля в 06:17

УЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу

Metaratings23 апреля в 07:54
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Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
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Игры

Bandai Namco раздаёт Pac-Man Championship Edition 2 тем, кто в карантине

Многие пытаются помочь, и Bandai Namco Entertainment предлагает своим поклонникам больше развлечений.
Игромания.ру вчера в 13:11
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Общество

Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов

Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
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Происшествия

В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
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Общество

В Саратовской области разрешили работу парикмахерских

Постановление о разрешении работы парикмахерских приняли в правительстве Саратовской области, заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин 24 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве.
ИА Красная Весна вчера в 14:03
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Общество

Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно

Поребрик.Медиа вчера в 23:25
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Кино

Вышел боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом

News.ru вчера в 04:42
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Армия и оружие

Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб

Политика Сегодня 23 апреля в 00:29
Общество

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

В США в возрасте 52 лет скончался актер Дмитрий Дьяченко, известный по фильму "Запретная зона" (Chernobyl Diaries, 2012).
Газета.Ru 01:34
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Общество

«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание

РИА Новости вчера в 22:16
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
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Общество

В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 513

В Калужской области за день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 15 человек и составило 513 человек.
Московский Комсомолец Калуга вчера в 12:57
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Экономика

Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии

По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС вчера в 09:42
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
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Футбол

Селюк обвинил Кикнадзе в смерти Самохвалова

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал гибель воспитанника «Локомотива» и футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Vprognoze.ru вчера в 09:53
Происшествия

В Алтайском крае выявили 215 заразившихся коронавирусом

Как сообщает сегодня, 25 апреля, оперативный штаб региона, повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника (Змеиногорский район), а всего за минувшие сутки, 24 апреля, в регионе зарегистрированно 63 новых случая SARS-CoV-2.
REGNUM 00:59
Футбол

Депай не принял предложение «Лиона» о продлении контракта

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай отклонил предложение клуба о продлении действующего соглашения.
Матч ТВ 01:40
Общество

В Кузбассе в двух новых районах обнаружили коронавирус

За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру 00:57
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Шоу-бизнес

Певицу Буланову выписали из больницы

Концертный директор певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила о состоянии здоровья артистки.
News.ru вчера в 12:01
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Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Шоу-бизнес

Адвокаты: Почерк Меган Маркл говорит о том, что она хотела публикации письма к отцу

Адвокат герцогини Дэвид Шерборн утверждает, что именно Mail on Sunday спровоцировала раскол в отношениях Меган Маркл и её отца, которые были тёплыми, но эта история вызвала между ними отчуждённость.
Газета Metro вчера в 10:53
Общество

В МГУ прокомментировали новость о крупнейшей реформе в университете

Российская газета вчера в 11:29
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Кино

Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили

Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна вчера в 16:36
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