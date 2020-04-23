Коронавирус
Vprognoze.ruУЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу
Стало известно, как в УЕФА собираются распределить еврокубковые места. По данным источника, в организации собираются распределяться места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу.
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Информацию о решении использовать спортивный принцип при определении участников Лиги чемпионов и Лиги Европы подтвердил в Twitter журналист The Times Мартин Циглер.РБК23 апреля в 08:24
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УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах, которые недоиграют сезон
Чемпионат23 апреля в 07:46
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The Times: УЕФА будет определять обладателей путевок в еврокубки по спортивному принципу
Спорт-Экспресс23 апреля в 06:17
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В США в возрасте 52 лет скончался актер Дмитрий Дьяченко, известный по фильму "Запретная зона" (Chernobyl Diaries, 2012).
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В Калужской области за день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 15 человек и составило 513 человек.
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Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
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Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал гибель воспитанника «Локомотива» и футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
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В Алтайском крае выявили 215 заразившихся коронавирусом
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REGNUM 00:59
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай отклонил предложение клуба о продлении действующего соглашения.
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В Кузбассе в двух новых районах обнаружили коронавирус
За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру 00:57
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Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
Общество
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Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Шоу-бизнес
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Концертный директор певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила о состоянии здоровья артистки.
News.ru вчера в 12:01
Здоровье
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
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RT на русском вчера в 21:49
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
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Ведомости вчера в 05:51
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Адвокаты: Почерк Меган Маркл говорит о том, что она хотела публикации письма к отцу
Адвокат герцогини Дэвид Шерборн утверждает, что именно Mail on Sunday спровоцировала раскол в отношениях Меган Маркл и её отца, которые были тёплыми, но эта история вызвала между ними отчуждённость.
Газета Metro вчера в 10:53
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В МГУ прокомментировали новость о крупнейшей реформе в университете
Российская газета вчера в 11:29
Кино
Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили
Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна вчера в 16:36