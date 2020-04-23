с чего всё началось

Стало известно, как в УЕФА собираются распределить еврокубковые места. По данным источника, в организации собираются распределяться места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу.

УЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу

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Общество Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным. 205

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