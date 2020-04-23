Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruУЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу

Стало известно, как в УЕФА собираются распределить еврокубковые места. По данным источника, в организации собираются распределяться места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Информацию о решении использовать спортивный принцип при определении участников Лиги чемпионов и Лиги Европы подтвердил
 в Twitter журналист The Times Мартин Циглер.
РБК23 апреля в 08:24

Подробнее о событии

Футбол в эпоху коронавируса. Только спортивный принцип

Bobsoccer23 апреля в 13:24

СМИ: участники ЛЧ будут определены по спортивным результатам

РИА Новости23 апреля в 06:52

УЕФА будет допускать команды в еврокубки только по спортивному принципу

Советский спорт23 апреля в 08:35

УЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу

Metaratings23 апреля в 07:54

УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах, которые недоиграют сезон

Чемпионат23 апреля в 07:46

УЕФА считает, что клубы должны попасть в еврокубки по спортивному принципу, если лиги не возобновятся

Sports.ru23 апреля в 07:25

УЕФА назвал способ отбора в еврокубки, если чемпионаты не будут доиграны: от таблицы до общественного мнения

Спорт-Экспресс23 апреля в 09:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
77
Здоровье

Еще 118 человек заболели коронавирусом в Нижегородской области

На 25 апреля, в Нижегородской области еще 2996 человек находятся под меднаблюдением.
Kursk.com 06:42
15
Политика

Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.
РИА Новости 06:12
38
Общество

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

Газета.Ru 08:02
716
Политика

Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 08:33
5
Общество

Чехия открывает границы после карантина

Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
357
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
261
Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции

Что происходит 08:16
186
Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
207
Кино

Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде

Life.ru вчера в 11:02
233
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
1,2K
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
90
Экономика

Мосгорстат назвал среднюю январскую зарплату москвичей

В январе москвичи в среднем получили 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
Газета.Ru 09:42
1,5K
Транспорт

Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций

С 05:30 26 апреля будут частично закрыты следующие выходы: "Парк культуры" (Сокольническая линия) — выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль станции Сокольнической и Кольцевой линий).
РБК 08:49
18
Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Здоровье

В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза

В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
1
Общество

73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области

На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
178
Путешествия

Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии

Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
Pravda.Ru вчера в 13:38
Здоровье

Больницу в Симферополе закрыли на карантин из-за коронавируса

Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная больница) закрыта на карантин в связи с выявлением там заболевших COVID-19.
РИА Новости Крым 03:26
12
Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
2
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
36
Общество

В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским

Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор.
REGNUM 07:10
239
Происшествия

В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки

Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
РИА Новости 06:57
3
Политика

Водителей депутатов Госдумы госпитализировали с коронавирусом

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заболел коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 08:20
31
Политика

Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России

Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
36
Общество

Лукашенко организовал субботник в Чернобыльской зоне

Вестник Кавказа 04:09
4
Шоу-бизнес

Лолита Милявская постригла свои волосы на глазах у пользователей

Uznayvse.ru 09:40
2
Гаджеты

Не все смартфоны на Android получат запись звонков

На смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android 9 Pie и выше, появится функция записи звонков, сообщает пресс-служба компании.
Live24 09:10
2
Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
1,7K
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
4
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное