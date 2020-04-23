Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuУЕФА решил давать путёвки в еврокубки по спортивному принципу

По сведениям журналиста Times Мартина Зиглера, УЕФА решил, что путёвки будут распределены по спортивному принципу. В случае если турнир не будет доигран, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы получат команды по турнирной таблице на момент остановки чемпионата.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Информацию о решении использовать спортивный принцип при определении участников Лиги чемпионов и Лиги Европы подтвердил
 в Twitter журналист The Times Мартин Циглер.
РБКвчера в 08:24

Подробнее о событии

«Локомотиву» светит Лига чемпионов, Драчеву – отставка, а баскетболистам – сокращение зарплат

Советский спорт01:25

Заявление УЕФА по допуску к еврокубкам, Ла Лига без зрителей до 2021-го, Бундеслига ждет разрешения властей, Драчева выгоняют из СБР и другие новости утра

Sports.ru00:00

УЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу

Metaratingsвчера в 07:54

УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах, которые недоиграют сезон

Чемпионатвчера в 07:46

Места в ЛЧ и ЛЕ распределят по спортивному принципу

Soccer.ruвчера в 06:59

СМИ: участники ЛЧ будут определены по спортивным результатам

РИА Новостивчера в 06:52

The Times: УЕФА будет определять обладателей путевок в еврокубки по спортивному принципу

Спорт-Экспрессвчера в 06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 21:37, Ашберн
Общество

Куйвашев решил не вводить электронные пропуска в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что электронные пропуска в регионе вводиться не будут.
Политсовет 10:14
123
Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
108
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
6
Армия и оружие

Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии

Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности.
Российская газета 22 апреля в 08:42
Общество

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
197
Здоровье

Глава Хакасии прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом

Во время прямого эфира с главой Хакасии у Валентина Коновалова спросили о росте заболеваемости COVID-19.
Хакасия 08:55
Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском вчера в 16:32
26
Общество

Губернатор Кузбасса ответил на вопрос о пропускном режиме

Сергея Цивилева спросили о введении пропускного режима, который есть в ряде регионов.
Вести Кузбасс 05:50
22
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
155
Политика

Грузия пообещала отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

Ранее экс-глава Грузии Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам.
RuNews24.ru 08:59
225
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 18:17
1,6K
Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 07:05
82
Политика

Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру 06:40
3,5K
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
849
Шоу-бизнес

Джиган вернулся в соцсети и признается в любви Оксане Самойловой

Первым делом Джиган прокомментировал пост Оксаны Самойловой.
Grazia 14:58
4
Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
17
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
5
Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Коммерсантъ вчера в 19:59
192
Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 22 апреля в 10:48
Хоккей

Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей

News.ru вчера в 02:21
3
Космос

Опубликован юбилейный снимок космического телескопа «Hubble»

Каждый год космический телескоп «Hubble» посвящает небольшую часть своего драгоценного наблюдательного времени получению юбилейного снимка, демонстрирующего особенно красивые и значимые объекты далекого космоса.
Ин-спейс.ру 08:08
3
Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня вчера в 03:01
34
Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 09:01
763
Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
97
Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
201
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru 18:45
Авто

Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР

Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
Энергетика

Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти

Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 01:51
37
Футбол

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона

Руководство Эредивизии приняло решение досрочно завершить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное