с чего всё началось

По сведениям журналиста Times Мартина Зиглера, УЕФА решил, что путёвки будут распределены по спортивному принципу. В случае если турнир не будет доигран, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы получат команды по турнирной таблице на момент остановки чемпионата.

УЕФА решил давать путёвки в еврокубки по спортивному принципу

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