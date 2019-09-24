Футбол

Sport24.ruSport24.ruУЕФА расширит высший дивизион Лиги наций до 16 команд

УЕФА планирует изменить формат Лиги наций, сообщает Associated Press. Высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд. Таким образом, в дивизионе будет образовано четыре квартета.
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УЕФА изменил формат Лиги наций

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