Футбол
Sport24.ruУЕФА расширит высший дивизион Лиги наций до 16 команд
УЕФА планирует изменить формат Лиги наций, сообщает Associated Press. Высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд. Таким образом, в дивизионе будет образовано четыре квартета.
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Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Общество
Более 360 детей погибли в России за три года из-за токсикомании
Более 360 детей погибли в России с 2016 по 2018 год из-за токсикомании, в частности вдыхания бытового газа.
ТАСС 05:30
Финансы
В Европе признали бессилие перед кризисом
Севинг заметил, что мир находится перед лицом «экстраординарной макроэкономической ситуации, которую чрезвычайно сложно предсказать», к тому же изменчивость может еще возрасти.
Lenta.ru 11:33
Футбол
Ребров впервые в сезоне сыграет в основе «Спартака»
Главные тренеры, возглавляющие челнинский "КАМАЗ" и московский "Спартак" (Михаил Белов и Олег Кононов соответственно) огласили список игроков, которые выйдут в стартовом составе игры 1/16 Олимп Кубка России.
Газета.Ru 10:57
Происшествия
Следователь по делу Устинова хочет уволиться
Коммерсантъ 08:06
Авто
В Канаде 3000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации
Почти 3000 единиц BMW и MINI 2014 года выпуска при транспортировке в Канаду пострадали от шторма в порту Галифакс и стали неликвидными.
Letnews.ru 06:01
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес
В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь
В палату к Анастасии Заворотнюк, которая находится в клинике из-за онкологического заболевания, привели ее маленькую дочку.
7Дней.ру 08:20
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Авто
Subaru прощается с легендарным двигателем EJ20
В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.
Тарантас Ньюс 06:00
Футбол
Головин забил два гола за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru вчера в 16:59
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
РИА Новости 10:41
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Экономика
Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
Политика
Лавров встретился с Зеленским у Трампа
На приеме, который организовал глава американского государства Дональд Трамп, состоялась встреча руководителя российского МИДа Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского, сообщили дипломатические источники.
Взгляд.ру вчера в 23:28
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Известия 10:30
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые проявили чувства на публике
Актеры Максим Виторган (46) и Нино Нинидзе (28) впервые проявили чувства на публике.
Lisa.ru 06:14
Экономика
Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям
Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям Кириллу и Никите 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, следует из проспекта Nordgold к размещению евробондов.
РБК 06:58
Гаджеты
Xiaomi показала необычный и дорогой смартфон Mi Mix Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Культура
Мединский раскритиковал термин «культурный норматив»
Термин «культурный норматив» искажает смысл инициативы Минкульта, проект должен лишь мотивировать школьников чаще посещать музеи.
Победа РФ 10:03
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44