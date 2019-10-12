Футбол
ЧемпионатУЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции
УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.
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УЕФА изучит милитаристское празднование гола сборной Турции на фоне военного конфликта в Сирии
Sport24.ru12 октября в 15:21
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