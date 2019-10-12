Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции

УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com. Турецкие футболисты отдали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов.
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