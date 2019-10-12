Футбол
Спорт-ЭкспрессУЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции
УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com. Турецкие футболисты отдали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов.
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УЕФА изучит милитаристское празднование гола сборной Турции на фоне военного конфликта в Сирии
Sport24.ru12 октября в 15:21
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При обращении к крымским операторам мобильной связи абоненты с проблемами интернет-доступа получают совет проконсультироваться у МТС.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
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