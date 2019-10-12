УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com. Турецкие футболисты отдали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов.

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Футбол Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы 5:0 – подопечные Станислава Черчесова следующим летом выступят на чемпионате Европе, матчи которого пройдут сразу в нескольких странах континента.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.

Авто Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили Китайская компания Geely продемонстрировала дизайн салона новинки кроссовера Icon.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Экономика Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

Происшествия Самолет канадских ВВС разбился в США В американском штате Джорджия потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor.

Футбол Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.

Армия и оружие Кремль оценил возможность военного столкновения с Турцией в Сирии Москва не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров рассказал, как влюбился в молодую светскую львицу Сергей Шнуров женился в четвертый раз еще год назад, но с тех пор почти ничего не рассказал журналистам ни о своей свадьбе, ни о новой жене.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Музыка Цой жив. Группа «Кино» даст два концерта спустя 30 лет МОСКВА, 12 октября/ Радио Sputnik.Участники советской рок-группы группы "Кино" снова выйдут на сцену и дадут два концерта в Москве и Санкт-Петербурге спустя 30 лет, сообщает телеканал "360".

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Общество Туристам в Крыму ограничили мобильный интернет При обращении к крымским операторам мобильной связи абоненты с проблемами интернет-доступа получают совет проконсультироваться у МТС.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Гаджеты AMD выпустила чипсет B550A, но он не новый и не для людей Пояснить, откуда взялся такой продукт и что значит буква «A» в названии чипсета B550A, решил глава технического маркетинга AMD, Роберт Халлок (Robert Hallock): «Это — версия старого PCIe Gen 3 чипсета Promontory-LP (т.е. X470, B450), выпущенная специально для использования в готовых системах».