Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВУЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула. Требования лишить Турцию финала появились из-за военной операции турецкой армии против курдов в Сирии.
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной

Спорт день за днем11:27

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Матч ТВ08:31

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Sportbox.RU08:31

УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

Чемпионат07:35

В УЕФА уклончиво ответили насчет возможного переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

ProstoProSport08:24

УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

RT на русскомвчера в 05:58

УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается

ТАСС Спортвчера в 04:42
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Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой усилить санкции против России после выборов в Крыму.
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РИА Новости 11:32
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Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
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В Индии супруги спасли заживо похороненного на кладбище младенца

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Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
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Согласно проекту приказа Минздрава, отныне родственники смогут посещать тяжелобольного пациента в любое время суток.
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Авто

Эксперты развеяли миф о «всепогодности» кондиционеров в автомобилях

Эксперты портала «За рулем» развеяли некоторые заблуждения водителей по поводу использования кондиционера осенью.
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Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
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В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

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Google представил новую модель смартфона Pixel

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ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов

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Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
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В России фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей

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В России стали чаще насиловать детей

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Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

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