Лига чемпионов
Матч ТВУЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула. Требования лишить Турцию финала появились из-за военной операции турецкой армии против курдов в Сирии.
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной
Спорт день за днем11:27
УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается
ТАСС Спортвчера в 04:42
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