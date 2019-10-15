Лига чемпионов
ЧемпионатУЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной
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УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается
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