Лига чемпионов
МК-СпортУЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной
Спорт день за днем11:27
УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается
ТАСС Спортвчера в 04:42
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Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
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