Лига чемпионов

МК-СпортМК-СпортУЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной

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В УЕФА уклончиво ответили насчет возможного переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

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