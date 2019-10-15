Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула. Требования лишить Турцию финала появились из-за военной операции турецкой армии против курдов в Сирии.

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УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

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