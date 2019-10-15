Лига чемпионов
Матч ТВУЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула. Требования лишить Турцию финала появились из-за военной операции турецкой армии против курдов в Сирии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной
Спорт день за днем11:27
УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается
ТАСС Спортвчера в 04:42
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
В Индии нашли похороненного заживо младенца
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика
В ОБСЕ посетовали на резкий рост числа нарушений перемирия в Донбассе
Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.
Интерфакс 12:01
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
РИА Новости вчера в 05:53
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
РИА Новости 11:14
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 05:17
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали
Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.
Lenta.ru 08:56
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Футбол
Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»
Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
Soccer.ru вчера в 12:10
Армия и оружие
ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»
Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv 06:28
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Армия и оружие
Боевики ВСУ нанесли массированный минометный удар по северу Донецка
ИА Новороссия 10:45
Футбол
«Самара Арена» не готова проводить матчи РПЛ: на стадионе до сих пор не устранены проблемы с безопасностью
Стадион «Самара Арена» не готов принимать матчи российской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Евро-футбол.ру 11:02
Армия и оружие
Боевое крещение: Турция перебросила танки с активной защитой в Сирию
Турецкие военные все-таки отважились испытать в ходе боевых действий в Сирии модификацию американского танка М60 с комплексом активной защиты.
Российская газета вчера в 05:01
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
В ЕС после встречи европейских министров иностранных дел с главой МИД Украины Вадимом Пристайко отметили, что он представил коллегам "удовлетворительный и всеобъемлющий" план по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:55
Политика
Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ
В ходе визита в Абу-Даби российского лидера поприветствовали гимном РФ в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Газета.Ru 06:29
Происшествия
В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Известия 12:01
Происшествия
В московской коррекционной школе учитель избивала детей
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учитель бьет детей по лицу, тычет указкой в тех, кто не хочет класть руки на парту.
Вести.Ru 11:49
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Политика
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Российская газета вчера в 20:40
Политика
В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»
По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Rambler News Service вчера в 07:25
Происшествия
В аварии под Калугой погибли 4 человека
По информации очевидцев ДТП в социальных сетях, в аварии погибли 4 человека.
Весть (Калужская область) 04:07
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53