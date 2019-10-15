Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВУЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула. Требования лишить Турцию финала появились из-за военной операции турецкой армии против курдов в Сирии.
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Турцию могут лишить финала Лиги чемпионов. Все из-за милитаристских жестов на матче сборной

Спорт день за днем11:27

УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

Чемпионат07:35

УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

RT на русскомвчера в 05:58

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Матч ТВ08:31

В УЕФА уклончиво ответили насчет возможного переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

ProstoProSport08:24

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Sportbox.RU08:31

УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается

ТАСС Спортвчера в 04:42
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Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
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Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия

В Индии нашли похороненного заживо младенца

Lenta.ru вчера в 23:04
Политика

В ОБСЕ посетовали на резкий рост числа нарушений перемирия в Донбассе

Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.
Интерфакс 12:01
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости вчера в 05:53
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Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

РИА Новости 11:14
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Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

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Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали

Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.
Lenta.ru 08:56
Космос

Физики опять допустили существование кротовых нор

Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Футбол

Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»

Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
Soccer.ru вчера в 12:10
Армия и оружие

ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»

Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv 06:28
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Армия и оружие

Боевики ВСУ нанесли массированный минометный удар по северу Донецка

ИА Новороссия 10:45
Политика

В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

РИА Новости 08:22
Футбол

«Самара Арена» не готова проводить матчи РПЛ: на стадионе до сих пор не устранены проблемы с безопасностью

Стадион «Самара Арена» не готов принимать матчи российской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Евро-футбол.ру 11:02
Армия и оружие

Боевое крещение: Турция перебросила танки с активной защитой в Сирию

Турецкие военные все-таки отважились испытать в ходе боевых действий в Сирии модификацию американского танка М60 с комплексом активной защиты.
Российская газета вчера в 05:01
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

В ЕС после встречи европейских министров иностранных дел с главой МИД Украины Вадимом Пристайко отметили, что он представил коллегам "удовлетворительный и всеобъемлющий" план по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:55
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

В ходе визита в Абу-Даби российского лидера поприветствовали гимном РФ в исполнении оркестра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Газета.Ru 06:29
Происшествия

В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Известия 12:01
Происшествия

В московской коррекционной школе учитель избивала детей

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учитель бьет детей по лицу, тычет указкой в тех, кто не хочет класть руки на парту.
Вести.Ru 11:49
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Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 13 октября в 08:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07
Политика

Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Российская газета вчера в 20:40
Политика

В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»

По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Rambler News Service вчера в 07:25
Происшествия

В аварии под Калугой погибли 4 человека

По информации очевидцев ДТП в социальных сетях, в аварии погибли 4 человека.
Весть (Калужская область) 04:07
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
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