Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиУЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Пересмотрен механизм глобального потепления

В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
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Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
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Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России

Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
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Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
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Культура

10 октября будут названы имена Нобелевских лауреатов по литературе

В четверг Шведская академия назовет имена сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе – за 2018 и 2019 годы.
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Общество

Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщиков алиментов.
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Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион

Мексиканский болельщик после товарищеского матча между женскими клубами «Хьюстон Дэш» (США) и «Тигрес» (Мексика) решил сделать селфи с полузащитницей американской команды Софией Уэртой.
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Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
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В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России

Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.
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Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии

США проводят эвакуацию «самых опасных» пленных боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из северных районов Сирии.
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Политика

Путин уволил Глазьева с должности советника

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
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Футбол

Петр Чех стал игроком хоккейного клуба

Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».
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Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
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