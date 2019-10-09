Лига чемпионов
РИА НовостиУЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент УЕФА Чеферин: Россия справится с проведением матчей чемпионата Евро-2020
Вести.Ruвчера в 22:34
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Происшествия
Землетрясение в 4 балла произошло в Иркутске 10 октября
Иркутск Сегодня 00:29
Культура
Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа
Писатель Джонатан Литтелл заявил, что при переводе на русский язык его романа «Благоволительницы» издательство Ad Marginem изъяло множество фрагментов текста.
РБК 08 октября в 13:36
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Общество
Когда первый рабочий день в 2020 году?
Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся 8 дней: с 1 января по 8 января.
АМИТЕЛ вчера в 21:36
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика
Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Освобождённая в Иране россиянка Юзик вернулась в Москву
RT на русском вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым
Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.
Телепрограмма вчера в 11:03
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Футбол
Буффон: «Ювентус» — единственный клуб, в котором я согласен быть вторым вратарём
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своём возвращении в туринский клуб.
Чемпионат вчера в 23:03
Космос
Самарский космический бублик отправится на край Солнечной системы
TV BRICS вчера в 09:37
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru вчера в 04:09
Транспорт
Цуканов высказался о строительстве ВСМ Екатеринбург-Челябинск
Шестиполосная дорога Екатеринбург-Челябинск позволит за 1,5 — 2 часа, двигаясь со скоростью 120-130 км, доезжать от одного города до другого, перевозить грузы.
Челябинск Сегодня вчера в 11:47
Экономика
Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли
Почему растительные масла могут быть "грязными" При производстве и переработке в растительных маслах из-за высоких температур могут образоваться загрязнители — глицидиловые эфиры жирных кислот, объясняют в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП).
РБК 00:00
Общество
Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за неуплату алиментов.
Ридус вчера в 14:54
Происшествия
Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов
В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
Взгляд-инфо 00:17
Общество
В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора
Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев прокомментировал ситуацию вокруг оклада губернатора региона Сергея Левченко.
RT на русском 01:00
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Происшествия
В аварии под Вольском пострадала 15-летняя девочка
Взгляд-инфо 00:22
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Политика
Евродепутат назвал коррупцию на Украине «российским продуктом»
Евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов в ходе проходивших в Европарламенте слушаний по Украине заявил, что коррупция в стране является результатом российского влияния, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:56
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Гаджеты
На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
Маркетинговый всплеск, вызванный запуском 5G-смартфона Google, который станет первым для американской компании, может стать серьёзной проблемой для Apple и других производителей смартфонов, таких как Samsung и Huawei.
3DNews вчера в 10:01
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Происшествия
На химическом заводе в Башкирии произошла утечка 8 т стоков
ТАСС вчера в 14:54
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31