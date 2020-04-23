Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на его официальном сайте. Оба варианта предусматривают старт внутренних соревнований до возобновления еврокубков.

УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии

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