Коронавирус

РБКРБКУЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на его официальном сайте. Оба варианта предусматривают старт внутренних соревнований до возобновления еврокубков.
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