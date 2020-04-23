Коронавирус
РБКУЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на его официальном сайте. Оба варианта предусматривают старт внутренних соревнований до возобновления еврокубков.
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Общество
Россиян могут обязать представляться полицейским
Россиян могут обязать представляться при обращении к сотруднику полиции.
Рамблер 05:13
Политика
КС Молдавии приостановил получение российского кредита
Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:21
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.
Дождь 11:21
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Экономика
Компании с долгами по налогам лишат господдержки для выплаты зарплат
Нормативная база по оказанию государственной поддержки пока не сформирована, но на госпортале «Экономика без вируса» появились требования к претендентам: там указано, что по состоянию на 1 января у фирмы-претендента не должно быть задолженности по налогам.
Говорит Москва 03:22
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
Хоккей
Легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в коме
Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии.
Росбалт 04:56
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Кино
Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса
Культуромания вчера в 15:29
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес
Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Армия и оружие
Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе «Бумеранг»
Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.
Российская газета 06:18
Происшествия
Посетившая кибергинеколога калужанка осталась должна 200 тысяч рублей
Ранее Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт, на котором мошенники убеждают пользователей Сети в том, что они нарушили режим самоизоляции и должны немедленно уплатить штраф.
Русская Планета 10:31
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
Космос
«Ракета Победы» установлена на стартовом комплексе Байконура
Ракету-носитель "Союз-2.1а" - "Ракету Победы" - установили на стартовый стол Байконура перед запуском к МКС космического грузовика "Прогресса МС-14".
Российская газета вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета вчера в 05:36
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
Российские магазины начали закрывать вход для покупателей без масок
Сеть гипермаркетов Globus начала запрещать покупателям без масок заходить в магазины, аналогичные правила планирует ввести сеть Billa, пишет Коммерсант.
9111.ru 12:53
Общество
Отключения горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции
В середине апреля Минстрой сообщил, что графики отключений горячей воды пока не скорректированы, а потому начать их планируется, как в предыдущие годы — в мае.
РБК 12:21
Музыка
Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов
Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"
РИА Новости 13:00
Происшествия
Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина
Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
Происшествия
ФСБ задержала в Петербурге экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
В среду, 22 апреля, стало известно, что в Петербурге задержали бывшего депутата Государственной думы России и городского Законодательного Собрания Дениса Волчек.
Форпост Северо-Запад вчера в 13:18
Кино
Одно слово Тома Круза в фильме оценили в 7 тысяч долларов
Уточняется, что за каждые десять секунд работы на съемочной площадке артист получает более 200 тысяч долларов.
Lenta.ru 12:23