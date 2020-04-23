Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на его официальном сайте. Оба варианта предусматривают старт внутренних соревнований до возобновления еврокубков.

УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии

Политика КС Молдавии приостановил получение российского кредита Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса. 2

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.

Экономика Компании с долгами по налогам лишат господдержки для выплаты зарплат Нормативная база по оказанию государственной поддержки пока не сформирована, но на госпортале «Экономика без вируса» появились требования к претендентам: там указано, что по состоянию на 1 января у фирмы-претендента не должно быть задолженности по налогам. 352

Экономика Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет. 131

Хоккей Легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в коме Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии.

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 34

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 3

Экономика Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность. 3K

Общество Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции. 1,2K

Происшествия Посетившая кибергинеколога калужанка осталась должна 200 тысяч рублей Ранее Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт, на котором мошенники убеждают пользователей Сети в том, что они нарушили режим самоизоляции и должны немедленно уплатить штраф.

Общество В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей. 11

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2K

Общество Отключения горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции В середине апреля Минстрой сообщил, что графики отключений горячей воды пока не скорректированы, а потому начать их планируется, как в предыдущие годы — в мае.

Музыка Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"

Происшествия Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking. 1,1K

Происшествия ФСБ задержала в Петербурге экс-депутата Госдумы Дениса Волчека В среду, 22 апреля, стало известно, что в Петербурге задержали бывшего депутата Государственной думы России и городского Законодательного Собрания Дениса Волчек. 427