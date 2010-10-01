Футбол
Версия.ИнфоУЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Чеферин пытается уйти от политики в спорте и примирить фанатов сборных. Спорт во все времена был вне политики, но в современном мире ситуация несколько изменилась. Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
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Lenta.ru 15:14
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Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
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Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
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Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
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Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»
В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
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Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
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