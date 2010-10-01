Футбол

Версия.ИнфоВерсия.ИнфоУЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

4 фото
Чеферин пытается уйти от политики в спорте и примирить фанатов сборных. Спорт во все времена был вне политики, но в современном мире ситуация несколько изменилась. Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россию на Евро может ждать «группа смерти». Рабинер дает советы Тедеско. Кравцов может вернуться в КХЛ

Спорт-Экспресс11:00

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Версия.Инфовчера в 08:08

Сборные России и Украины могут сыграть друг с другом на Евро-2020

Евро-футбол.ру14 октября в 16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru 03:50
Политика

В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева

В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Эхо Москвы вчера в 07:09
Армия и оружие

В Ираке задержали нескольких боевиков ИГ, сбежавших из Сирии

Министр обороны Ирака сообщил, что на территории страны были задержаны несколько боевиков «Исламского государства» (террористической группировки, запрещенной в РФ), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство INA.
Росбалт 19:49
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Технологии

ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России

Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 09:00
Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Авто

Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Daily-Motor.Ru 03:04
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Киберспорт

Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты

Игра Fortnite на днях пережила «перезагрузку», в рамках которой мир игры «засосало» в чёрную дыру, после чего игрокам предстала вторая фаза с многочисленными обновлениями, новыми картами и так далее.
iXBT.com 11:20
Политика

В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»

Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
Lenta.ru 15:14
Наука

Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек

Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 вчера в 11:07
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru 15:52
Шоу-бизнес

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета 07:21
Политика

Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»

В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Lenta.ru 17:49
Политика

Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

RT на русском 07:51
Футбол

Александр Зинченко сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
News102.ru 11:29
Гаджеты

Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11

Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.
UfacityNews.ru 15:01
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 14 октября в 05:22
Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Здоровье

Безопасный способ хранения и приготовления яиц назвал эксперт

Многие россияне предпочитают на завтрак такой распространенный продукт, как яйца.
Южный Федеральный 18:58
Хоккей

Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мейпл Лифс 4:2

Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу хозяев на 26-й минуте забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джон Карлсон и Карл Хагелин.
Чемпионат 20:30
Здоровье

Врачи: молоко и кофе помогают спастись от рака

По данным отчета австралийских ученых в 35% случаев заболевания раком ключевым факторов развития болезни стало курение, неправильное питание и низкая физическая активность.
Privet-Rostov.ru 05:36
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале

РЕН ТВ вчера в 16:47
Армия и оружие

Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии

Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости 18:50
Экономика

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru 13 октября в 19:23
Хоккей

Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом

Спорт БИЗНЕС Online 01:46
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное