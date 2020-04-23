Коронавирус
Vprognoze.ruУЕФА распределит места в еврокубках по спортивному принципу
Стало известно, как в УЕФА собираются распределить еврокубковые места. По данным источника, в организации собираются распределяться места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу.
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Информацию о решении использовать спортивный принцип при определении участников Лиги чемпионов и Лиги Европы подтвердил в Twitter журналист The Times Мартин Циглер.РБК23 апреля в 08:24
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УЕФА будет допускать команды в еврокубки только по спортивному принципу
Советский спорт23 апреля в 08:35
УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах, которые недоиграют сезон
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УЕФА считает, что клубы должны попасть в еврокубки по спортивному принципу, если лиги не возобновятся
Sports.ru23 апреля в 07:25
The Times: УЕФА будет определять обладателей путевок в еврокубки по спортивному принципу
Спорт-Экспресс23 апреля в 06:17
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