Коронавирус
Soccer.ruУЕФА решил не менять название Евро-2020
Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что Евро-2020 сохранит прежнее название, несмотря на перенос на 2021 год.
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Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет
Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Общество
WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
Чиновники из американского Минэнерго пытаются уговорить администрацию президента США Дональда Трампа заключить с Саудовской Аравией «нефтяной союз», и если Вашингтону удастся создать такой альянс с Эр-Риядом, королевство может выйти из ОПЕК.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Пожар произошёл в кафе в Подмосковье
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Культура
Пресс-конференция сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет онлайн
На пресс-конференции выступят генеральный директор телеканала «Россия 1» и продюсер Антон Златопольский, автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, режиссер Егор Анашкин, исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.
Общество
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе
Генпрокуратура России впервые с начала пандемии потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса: в числе последних материал на "Эхе Москвы", сообщает надзорное ведомство в пятницу.
Музыка
Группе Little Big не дадут выступить с UNO на «Евровидении». Придется писать новую песню
Всем участникам международного музыкального конкурса придется записать новую песню. Такое решение приняли организаторы «Евровидения».
Единоборства
UFC перенёс бой Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавируса
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Наука
Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды
Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
Срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию будет увеличен с трех до семи дней.
Общество
СМИ назвали один из главных очагов коронавируса в Европе
Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стала федеральная земля Тироль в Австрии.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Гаджеты
Бета-версия Android 11 Developer Preview 2 появится не раньше мая
В связи с вышесказанным 18 марта состоялся дебют Android 11 Developer Preview 2. Судя по названию, эта версия предназначается исключительно для разработчиков: обычным пользователям точно не нужно загружать её, так как работа вряд ли будет стабильной и полноценной, подчеркнули в компании.