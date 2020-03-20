Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruУЕФА решил не менять название Евро-2020

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что Евро-2020 сохранит прежнее название, несмотря на перенос на 2021 год.
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УЕФА извинился за неправильный твит, решение об официальном названии Евро пока не принято

Советский спорт15:07

УЕФА всё ещё не определился с тем, будет ли переименовано Евро-2020

Евро-футбол.ру15:11

УЕФА сообщил, что решение о названии предстоящего чемпионата Европы ещё не принято

Чемпионат14:59

УЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован. Окончательное решение еще не принято

Sport24.ru14:49

УЕФА пошел на попятную: решение о сохранении названия Евро-2020 еще не принято

Спорт-Экспресс14:58

УЕФА не решил вопрос о сохранении названия Евро-2020. Твит был опубликован по ошибке

Sports.ru14:57

Евро-2020 сохранит своё название, несмотря на перенос на 2021 год

Sport.ru12:14
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Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

ProstoProSport вчера в 15:40
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Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru 06:54
Общество

WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией

Чиновники из американского Минэнерго пытаются уговорить администрацию президента США Дональда Трампа заключить с Саудовской Аравией «нефтяной союз», и если Вашингтону удастся создать такой альянс с Эр-Риядом, королевство может выйти из ОПЕК.
Комсомольская правда 19:59
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Происшествия

Пожар произошёл в кафе в Подмосковье

RT на русском 20:05
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Здоровье

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
РИА Новости 13:56
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com вчера в 01:22
Культура

Пресс-конференция сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет онлайн

На пресс-конференции выступят генеральный директор телеканала «Россия 1» и продюсер Антон Златопольский, автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, режиссер Егор Анашкин, исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.
Россия – Культура 06:00
Общество

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе

Генпрокуратура России впервые с начала пандемии потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса: в числе последних материал на "Эхе Москвы", сообщает надзорное ведомство в пятницу.
РИА Новости 10:16
Музыка

Группе Little Big не дадут выступить с UNO на «Евровидении». Придется писать новую песню

Всем участникам международного музыкального конкурса придется записать новую песню. Такое решение приняли организаторы «Евровидения».
URA.Ru 18:34
Единоборства

UFC перенёс бой Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавируса

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 01:20
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря

РБК 19:31
Наука

Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды

Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Вестник Кавказа 11:49
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Газета.Ru 12:44
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

Срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию будет увеличен с трех до семи дней.
Lenta.ru 06:34
Общество

СМИ назвали один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стала федеральная земля Тироль в Австрии.
Аргументы и Факты 19:06
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru 12:51
Гаджеты

Бета-версия Android 11 Developer Preview 2 появится не раньше мая

В связи с вышесказанным 18 марта состоялся дебют Android 11 Developer Preview 2. Судя по названию, эта версия предназначается исключительно для разработчиков: обычным пользователям точно не нужно загружать её, так как работа вряд ли будет стабильной и полноценной, подчеркнули в компании.
OAnews вчера в 06:41
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16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Турнир пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.
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