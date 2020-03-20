Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruУЕФА решил не менять название Евро-2020

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что Евро-2020 сохранит прежнее название, несмотря на перенос на 2021 год.
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Евро-2020 сохранит своё название, несмотря на перенос на 2021 год

Sport.ruвчера в 12:14

УЕФА всё ещё не определился с тем, будет ли переименовано Евро-2020

Евро-футбол.рувчера в 15:11

УЕФА сообщил, что решение о названии предстоящего чемпионата Европы ещё не принято

Чемпионатвчера в 14:59

УЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован. Окончательное решение еще не принято

Sport24.ruвчера в 14:49

УЕФА пошел на попятную: решение о сохранении названия Евро-2020 еще не принято

Спорт-Экспрессвчера в 14:58

УЕФА не решил вопрос о сохранении названия Евро-2020. Твит был опубликован по ошибке

Sports.ruвчера в 14:57

УЕФА извинился за неправильный твит, решение об официальном названии Евро пока не принято

Советский спортвчера в 15:07
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»

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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 19 марта в 00:02
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
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Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
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Официально: «Чудо-женщина 1984» не выйдет сразу в цифровом виде

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Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
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Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
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Петербургский волейбольный «Зенит» уступил новосибирскому «Локомотиву» в первом матче полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола.
Петербургский дневник 19 марта в 23:56
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 23:02
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 19 марта в 07:22
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Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 21:56
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National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»

Shraibikus News вчера в 11:09
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Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель

Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
РЕН ТВ вчера в 02:18
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
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Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском вчера в 21:05
Авто

В Россию привезут новые версии Audi S6, S7 и A6 allroad

Речь идёт о модификациях S6 и S7. Ещё ожидается появление моделей A6 Avant, а также A6 allroad quattro.
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Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Коммерсантъ 19 марта в 19:58
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NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Арнор Сигурдссон: «Ужасная ситуация. Не можем ни играть, ни нормально тренироваться»

Очень надеюсь, вынужденный перерыв не затянется слишком уж надолго, и мы вновь сможем играть в футбол.
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Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

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РБК вчера в 22:41
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Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 19 марта в 10:34
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

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Известия вчера в 21:49
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Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
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В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
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Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

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В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
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