Футбол

Вести.RuВести.RuВ УЕФА приняли решение развести команды России и Косово

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям приняла решение развести команды из России и Косово на международных турнирах, об этом сообщает пресс-служба организации.
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УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах

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УЕФА будет разводить команды Косово и России

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Матч ТВ13:05

Команды России и Косово будут разводиться в турнирах УЕФА

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