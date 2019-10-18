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Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.

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Политика Минобороны назвало главную задачу военно-строительной компании Иванов отметил, что создание компании позволит довести объем работ, который выполняется собственными силами, до 60% и упростить бюрократические процедуры.

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Космос Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

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