Футбол

Газета.RuГазета.RuУЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах

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УЕФА будет разводить команды Косово и России

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УЕФА будет разводить команды из России и Косово

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Команды России и Косово будут разводиться в турнирах УЕФА

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