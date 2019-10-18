Футбол
Газета.RuУЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты
RT на русском18 октября в 15:50
Колосков: УЕФА принял разумное решение разводить команды России и Косово
РИА Новости18 октября в 15:16
В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах
Советский спорт18 октября в 13:13
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Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
RT на русском 07:24
Здоровье
В Сызрани пяти пациентам поставлен смертельно опасный диагноз
Диагноз был поставлен пяти сызранцам, четырем жителям Октябрьска и двум сельчанам из Сызранского района.
Маленькая Сызрань 01:03
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Происшествия
В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»
Вести.Ru 07:16
Происшествия
В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе
Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо
В одном из Instagram-сторис Ольги Бузовой поклонники заметили кольцо на безымянном пальце артистки.
News.ru 10:04
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru вчера в 05:21
Теннис
Павлюченкова проиграла Бенчич в финале Кубка Кремля
Sport24.ru 09:54
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Экономика
Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии
12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия вчера в 12:11
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Вести.Ru вчера в 12:40
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России.
РБК 18 октября в 15:32
Здоровье
Бананы и лимоны защитят сердце в холодное время года
MedikForum.ru вчера в 13:46
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Гаджеты
Эксперты считают, что Intel не суждено догнать TSMC в сфере литографии
На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.
3DNews 08:39
Гаджеты
Обновление iOS сломало отправку файлов в iPhone
Владельцы новых iPhone пожаловались на проблемы после обновлений iOS 13.1.3 и iOS 13.2 beta 3. В частности, они касаются отправки файлов через AirDrop.
Ferra 07:32
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 17 октября в 16:46
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 09:20
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США провел «атаку» у берегов Крыма
На страничке PlaneRadar в сети микроблогов Twitter появилась публикация, на которой видно, как два стратегических бомбардировщика вылетели с военной базы Фрэйрфорд и спустя 4 часа оказались над акваторией Черного моря неподалеку от республики Крым, где провели имитацию бомбардировки.
Дни24 04:51
Культура
Житель Челябинской области довел до слез членов жюри шоу «Танцы»
Члены жюри высоко оценили танец жителя Снежинска, попросили его провести мастер-класс для других участников и объявили, что он будет и дальше радовать зрителей ТНТ.
Экономика сегодня 09:29
Общество
В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу
Газета.Ru 04:53
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Pravda.Ru 08:10