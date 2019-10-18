Футбол
Газета.RuУЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты
RT на русском18 октября в 15:50
Колосков: УЕФА принял разумное решение разводить команды России и Косово
РИА Новости18 октября в 15:16
В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах
Советский спорт18 октября в 13:13
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Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru вчера в 03:01
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Футбол
Дзюба оформил второй хет-трик в чемпионатах России и догнал Родионова
Спорт-Экспресс вчера в 15:20
Происшествия
СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы под Красноярском
Следственный комитет (СК) России назвал основную версию прорыва дамбы в золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Известия 03:30
Шоу-бизнес
Волочкова надела платье не по размеру с глубоким декольте
Платье оказалось большим, а вырез слишком глубоким.
Kleo.ru 18 октября в 05:10
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Здоровье
Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск 18 октября в 09:42
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Шоу-бизнес
Пугачева написала, на кого похож сын Собчак
Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
URA.Ru вчера в 05:33
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Общество
Названа опасность кормления бродячих собак
Голубев отметил, что, как бы ни было жаль бездомное животное, лучшей помощью будет устройство собаки в приют, где волонтеры обеспечат ей тепло и уход.
Газета.Ru 01:18
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru 18 октября в 16:55
Общество
Эксперт прокомментировала предложение запретить пластиковые пакеты
Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александра Ершова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.
RT на русском 18 октября в 12:56
Общество
В Чили три человека погибли в результате беспорядков
РИА Новости 01:42
Футбол
«ПСЖ» хочет заполучить Эриксена и продать Паредеса и Дракслера
Ожидается, что «Тоттенхэм» попытается продать Кристиана в предстоящее зимнее трансферное окно, но сам футболист предпочитает стать свободным агентом по окончании сезона, чтобы получить более выгодные финансовые условия в новом клубе.
Чемпионат 03:51
Футбол
«Витесс» Слуцкого крупно обыграл «Венло» в чемпионате Нидерландов
Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионат Нидерландов по футболу.
REGNUM 01:34
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Общество
Продолжается Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Продолжается Mercedes-Benz Fashion Week Russia В среду показ Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел несколько сумбурно.
Коммерсантъ 17 октября в 09:07
Единоборства
Александр Гвоздик остается в больнице после боя с Артуром Бетербиевым
Как рассказал в интервью ESPN тренер Тедди Атлас, оставшийся в больнице вместе со своим боксером, они примерно через час после боя отправились пройти обследование, поскольку Гвоздик чувствовал боль в затылке.
Allboxing.ru 00:59
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 17 октября в 10:33
Кино
Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»
Kinonews.ru вчера в 17:26
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
Вести.Ru вчера в 10:30
Происшествия
Ночью в центре Калининграда в ДТП пострадали четыре человека
В Калининграде в ночь на 20 октября произошло ДТП с пострадавшими.
Каскад 02:00
Политика
Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского
Как сообщает "Радио НВ", экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил журналистам, что Запад оказывает жесткое давление на президента страны Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 16 октября в 19:26
Общество
В Грузии устроили протест против спектакля московского театра
В Грузии в Кутаиси около двух десятков человек вечером в субботу 19 октября устроили протест у здания театра имени Месхишвили против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
РЕН ТВ 02:54
Авто
Toyota анонсировала ультракомпактный электрокар
На одном цикле зарядки ультракомпактный двухместный BEV может проехать до 100 километров.
Somanyhorses 17 октября в 04:53