с чего всё началось

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Происшествия Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском Прорыв дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край), вероятно, произошёл из-за подмыва после дождей, сообщили 19 октября в администрации местного сельсовета.

Авто Многие автомобилисты Кирова еще не «переобулись» на зимнюю резину Интересно получается: 10 человек (2.93%) рассказали, что не снимали зимнюю резину с прошлого сезона.

Космос К Земле приближается астероид диаметром до 1 км Центр исследования околоземных объектов NASA зафиксировал приближение к Земле астероида 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Происшествия При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый Пятеро детей и один взрослый, по предварительной информации, погибли при пожаре в Ярославской области.

Авто Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».

Музыка Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Общество Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.

Происшествия В Красноярске проститутка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников По версии следствия, 25-летнюю девушку легкого поведения вызвал красноярец для оказания сексуальных услуг, однако ее не предупредили, что компанию им также составит его друг.

Здоровье Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.

Авто Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа Авто полностью покрыто камуфляжем, но специалисты увидели детали паркетника.

Шоу-бизнес Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка» Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем 41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.

Политика Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.

Футбол Ахмат — Локомотив 0:2 В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

Происшествия В Екатеринбурге грабитель убил посетителя банка Одного из посетителей убил грабитель 18 октября в Екатеринбурге в банке «Открытие», сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.

Политика Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны сообщили о готовности принять боевиков Исламского государства (запрещено на территории России).

Фигурное катание Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.

Происшествия Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку Начальник полиции и начальник отдела уголовного розыска были задержаны днем ранее при получении 3,5 млн рублей.

Технологии Искусственный интеллект проследит за соблюдением ТБ российскими нефтяниками Искусственный интеллект вскоре будет контролировать соблюдение техники безопасности работниками нефтяной отрасли, заявили в Национальной технологической инициативе (НТИ), 19 октября сообщают РИА Новости.

Общество Народные приметы на 19 октября: когда выпадет снег С 10 октября связаны и многочисленные народные приметы. Например, крестьяне определяли, когда выпадет снег.

Армия и оружие За прошедшую неделю ВСУ шесть раз обстреливали территорию ЛНР Киевские силовики за минувшую неделю шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики.