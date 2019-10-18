Футбол
Газета.RuУЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты
RT на русском18 октября в 15:50
Колосков: УЕФА принял разумное решение разводить команды России и Косово
РИА Новости18 октября в 15:16
В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах
Советский спорт18 октября в 13:13
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Происшествия
В Красноярском крае прорвало две дамбы
Lenta.ru 05:14
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Спорт
Решение по РУСАДА могут вынести при новом президенте WADA
WADA собирается вынести решение по санкциям в отношении РУСАДА на внеочередном исполкоме Всемирного антидопингового агентства, об этом заявил Джонатан Тейлор, являющийся председателем комитета WADA по соответствию.
Sport.ru 05:14
Происшествия
Крупный пожар тушат на свиноферме в Приморье
PrimaMedia.ru 16 октября в 18:50
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
ЖКХ
Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Наука
Генетики из России представили люминесцентный табак
Группа специалистов в области генетики из России показала растение, способное светиться в темноте без каких-либо дополнительных веществ или условий.
Rusargument вчера в 16:58
Футбол
Дзюба записал видеообращение к болельщикам после матча с «Ростовом»
Невские Новости 03:37
Футбол
Тедеско назвал высоким уровень футболистов «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал высоким уровень футболистов своей команды.
Газета.Ru 04:18
Общество
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.
Российская газета 02:51
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru 18 октября в 21:46
Происшествия
Еще одна группа спасателей из Абакана отправилась на место, где погибли золотодобытчики
Накануне вертолет Ми-8 с группой спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, базирующегося в Абакане отправился в Курагинский район.
Хакасия 04:21
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Политика
Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
Политика
Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 18 октября в 10:49
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты 18 октября в 12:53
Общество
Князь Георгий Романов приехал в Крым
Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:20
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла на отдыхе в Турции
В турецком Кемере погибла пятилетняя девочка из России. Как сообщает 19 октября DHA, причиной смерти стал несчастный случай.
Известия вчера в 06:51
Здоровье
Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
Дни.ру 18 октября в 13:45
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46